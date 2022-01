Capolavoro del Botticelli venduto a prezzi da capogiro

Un capolavoro di Botticelli, chiamato "L'uomo dei dolori", è stato venduto per 45 milioni di dollari.

Si tratta di un dipinto del Cristo con corona di spine circondata da angeli su fondo nero. Botticelli lo aveva realizzato negli anni della sua maturità e si tratta di uno dei pochi quadri dell'artista rimasto in mani private.

L'opera è stata battuta a New York da Sotheby's per 45,4 milioni di dollari. si tratta del secondo prezzo più alto per un Old Master negli ultimi cinque anni. Già nel gennaio dello scorso anno un quadro di Botticelli, "Giovane uomo con in mano una medaglia", era stato battuto per 92,2 milioni di dollari.

A contendersi l'uomo dei dolori sono stati due compratori, con rilanci costanti, anche se il dipinto non è arrivato alla cifra stimata di pre-vendita (40 milioni di dollari: il prezzo di aggiudicazione è stato infatti di 39,3 milioni di dollari che, con imposte e tasse è arrivato a 45,4 milioni di dollari).

Christopher Apostle, capo del dipartimento di Sotheby's Old Masters, ha dichiarato: "Riteniamo che siano solo circa cinque i dipinti di Botticelli in mano a privati... È un dipinto metafisico di una persona matura che affronta la propria mortalità, ed è questo che lo rende così commovente: man mano che qualcuno invecchia, diventa più introspettivo, più metafisico, più spirituale. E penso che si veda molto profondamente in questa immagine".

"L'uomo dei dolori" nasconde anche un piccolo segreto: analizzandolo per l'asta si è scoperto che conteneva uno schizzo della Vergine con il Bambino Gesù.

(foto Getty Images)