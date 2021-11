Frida Kahlo da record!

E' record per Frida Kahlo: una sua opera è stata battuta all'asta a New York per 35 milioni di dollari.

Si tratta del prezzo più alto mai sborsato per un quadro di un artista latinoamericano. Il dipinto si intitola "Diego y Yo", rappresenta l'artista con il suo compagno (anch'egli noto artista) Diego Rivera ed è stato battuto da Sotheby’s. Ad acquistarlo, per una cifra equivalente a circa 30,8 milioni di euro, è stato l'imprenditore argentino Eduardo Constantini, fondatore del museo MALBA.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 'Diego y yo (Diego and I)' was acquired by the Eduardo F. Costantini Collection, a renowned collector with a longstanding commitment to supporting Latin American art and artists, and founder of Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. pic.twitter.com/Us3sZNZZhN