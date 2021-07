Se decidere quale museo visitare non è mai stato così semplice

A volte è davvero difficile decidere quale museo o mostra visitare. E per cercare informazioni ci si perde nei meandri di Internet, sui vari siti dedicati.

Ma, forse non sapete, che c'è un modo per rendere tutto più semplice, un sito che raccoglie tutte le info che cercate su ogni museo e mostra che potete trovare (e, ovviamente, visitare) in Italia.

Artsupp, nato nel 2018, aggrega notizie su: istituzioni, attività espositive, eventi e collezioni. Senza bisogno di saltare da un sito all’altro. Obiettivo: trasformare l’utente virtuale in visitatore reale, con aggiornamenti costanti e immagini ad alta risoluzione. E circa 1/3 delle istituzioni italiane è già partner: tra queste, 24 dei 50 musei Mibact più visitati.

Da segnalare anche una recente iniziativa, in risposta provocatoria all’affaire musei vs. Pornhub. Per una settimana, si è pensato di dedicare l’home page al nudo nell’arte: dai marmi antichi alla fotografia, passando per il Rinascimento e le avanguardie. Una selezione di opere che, causa le nudità femminili, spesso è rimossa dai canali social: riconosciuta come ‘contenuto per adulti’. Artsupp ha raccolto questi contributi ‘scandalosi’, per una rassegna di capolavori della storia dell’arte tutta da scoprire.