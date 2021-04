La parata d'oro dei Faraoni emoziona il mondo. Ma c'è chi teme porti sfortuna. E parla di maledizione del Faraone 22 Faraoni egizi saranno trasportati in pompa magna al nuovo museo egizio del Cairo. Per alcuni però disturbare le mummie non andrebbe fatto, pena gravi calamità. Come la nave porta container incastrata nel canale di Suez... Avranno ragione?

02 Aprile 2021