500.000 opere e più on line: il Louvre lancia il suo nuovo sito!

Il Musée du Louvre, chiuso al pubblico causa Covid, approfitta per riallestire le sue sale online: lanciando il nuovo portale, una piattaforma di quasi mezzo milione di opere.

Lo fa attraverso due strade. La prima aiuta a muoversi nelle varie ali del palazzo, tra i capolavori più noti e le mostre in corso. È la via perfetta per il grande pubblico, ma anche per chi non ha molto tempo: foto e video raccontano highlight e curiosità.

La seconda strada è il vero e proprio sito delle collezioni, in inglese e francese: con un motore di ricerca che permette di consultare 480mila schede con immagini, dati tecnici e riferimenti bibliografici.

“Il Louvre fa uscire dal confinamento i suoi tesori”, ha detto il direttore: Jean-Luc Martinez. Per la prima volta, tutti possono gratuitamente, accedere alle opere conservate (esposte, prestate o in deposito). “L’accessibilità è il cuore della nostra missione” ha ribadito Martinez, convinto che questa corsa digitale possa ingolosire un pubblico a digiuno ormai da troppo tempo di bellezza. E magari incrementare le prenotazioni, non appena sarà possibile riaprire le porte del museo.

(Foto Getty Images)