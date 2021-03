70 milioni di dollari per il quadro d'arte digitale più costoso di sempre

Christie’s si muove a passi decisi verso l’emergente mercato della Crypto Art. Un altro successo lo ha ottenuto, vendendo all'asta, un' opera digitale di Mike Winkelmann, alias, Beeple, per quasi 70 milioni di dollari.



"Everydays: The First 5000 Days", è un collage digitale, composto, come si intuisce già dal titolo del lavoro, da cinquemila immagini, raccolte nel corso di 13 anni, dal 2007 al 2021. Si riferiscono in maniera apparentemente randomica, agli eventi contemporanei, proponendo surreali accostamenti tra politici come Donald Trump e Mao Zedong e cartoni animati, come Pokemon e Topolino.

L'opera, conosciuta come NFT (Non-Fungible Token), è di Beeple, net artist e graphic designer, che, vanta un ampio seguito sui social media realizzando progetti commerciali per pop star e marchi, come Louis Vuitton e Nike. "Un leader nella comunità dell’arte digitale", usando le parole di un intenditore di Christie's.



Il facoltoso acquirente, per ora, ancora anonimo, ha sborsato 69,3 milioni di dollari compresi i diritti dell'asta. Una cifra da primato, che fa del suo autore 39enne del Wisconsin, il terzo artista vivente più valutato nel mondo, dopo Jeff Koons e David Hockney.

(foto Getty Images)