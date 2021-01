L’opera di Banksy nella sua Bristol svela anche l’identità dell’artista?

Banksy ha optato per la sua città natale per tornare a "colpire". L’artista e writer inglese, considerato uno dei maggiori esponenti della street art, ha scelto Bristol per offrire un nuovo saggio della sua creatività. La nuova opera, realizzata nel sobborgo di Totterdown, si chiama “Aachoo!!”, espressione onomatopeica inglese equivalente al nostro Etcì.

Non a caso il graffito raffigura una signora anziana, con foulard in testa, a cui vola via la dentiera dopo aver starnutito. Il riferimento ironico è chiaramente ai droplets, le famigerate goccioline espulse quando si parla, starnutisce e si tossisce, che causano la diffusione del Covid-19. Lo starnuto, inoltre, si porta via anche la dentiera rossa della signora, mentre il suo bastone e la borsa le cadono dalle mani, quasi a voler celebrare la potenza distruttiva di una pandemia che, in questo caso, spazza via un quartiere.

Grazie a un sapiente gioco di prospettiva, infatti, il murales restituisce l’illusione che lo starnuto della signora abbia spostato le abitazioni. Tutto ciò perché la sua realizzazione è stata effettuata al termine della via più ripida della città, su una casa di Vale Street.

L’opera è stata realizzata a inizio dicembre e l’edificio, come avviene sempre a fronte delle creazioni di Banksy, è diventato a stretto giro luogo di interesse. La rivendicazione è avvenuta, da tradizione, sul suo profilo Instagram. Sempre sul social network è stata svelata anche la parte restante dell’opera: nel post, infatti, si vede un uomo (in carne ed ossa) che finge di essere investito dallo starnuto della donna dalle sembianze di Cappuccetto Rosso, con un ombrello intento a volargli via dalle mani a causa dell’onda d’urto.

I più maliziosi sostengono che l’uomo sia proprio Banksy. Secondo un reporter del Bristol Live, il soggetto immortalato si chiamerebbe Rob e il diminutivo condurrebbe a Robin Gunningham, ovvero un uomo originario di Yate che ha studiato alla Bristol Cathedral Choir School. Secondo molti sarebbe proprio quello il vero nome di Banksy, ma dal diretto interessato non sono ovviamente arrivate conferme né smentite.

Credits photo: Getty