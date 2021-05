Colori più vivi e sopracciglia: ecco com’era in origine la Gioconda

In origine i veri colori della Gioconda erano molto più vivi di oggi. Lo hanno scoperto i ricercatori di Lumiere Technology, l’azienda francese che usa tecniche avanzate per lo studio delle opere d’arte, impegnati nei lavori di ripulitura digitale del dipinto realizzato da Leonardo da Vinci tra il 1503 e il 1506.

Grazie a una camera multispettro, gli esperti hanno digitalizzato l’opera d’arte ottenendo una Monna Lisa ad alta risoluzione: oltre 240 milioni di pixel. L’analisi ha fatto emergere come in realtà i colori del dipinto fossero molto più vivi di quelli attuali. Ad opacizzarli sono intervenuti il tempo, i restauri e le vernici protettive utilizzate.

Restituire alla Gioconda i colori originali è però un’impresa impossibile, complice l’elevato rischio che si correrebbe nel tentativo di rimuovere gli strati depositatisi nel tempo. Lo studio ha infatti evidenziato come il quadro sia composto da più livelli sovrapposti, testimonianza delle modifiche avvenute in corso d’opera. Tra i ritocchi effettuati da Leonardo ci sarebbe quello riguardante la posizione di un dito della mano della donna. Inoltre, in origine, la Monna Lisa aveva probabilmente anche le sopracciglia. Non è dato sapere se la loro rimozione sia attribuibile alla volontà dell’artista o sia il retaggio delle vernici applicate successivamente.

“Tentare di rimuovere la vernice da Mona Lisa rischierebbe di intaccare irreparabilmente il disegno stesso, con il rischio di perdere il suo famoso sorriso, la vernice si è fusa fin dall’inizio con i pigmenti”, ha sottolineato l’esperto transalpino Jacques Frank, confermando l’impossibilità di riportare l’opera al suo stato iniziale.