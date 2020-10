Banksy da capogiro: asta record per la sua rivisitazione de "Lo stagno delle ninfee" di Monet

"Lo stagno delle Ninfee, armonia verde" è uno dei grandi capolavori di Claude Monet. Conservato nel Musée d'Orsay di Parigi, il dipinto è di una bellezza che toglie il fiato. A rappresentarlo in chiave contemporanea, è arrivato Banksy, lo street artist più apprezzato di sempre. Nasce così "Show Me the Monet", un omaggio particolare al grande maestro dell'impressionismo francese, che lo street artist ripropone con carrelli della spesa capovolti e coni stradali.

Bene, il dipinto è stato battuto all'asta da Sotheby's ed è stato venduto per una cifra record: ben 7,6 milioni di sterline (ovvero 8,4 milioni di euro)! Un'asta per niente facile, visto che per circa 10 minuti cinque collezionisti si sono sfidati per avere l'opera. Alla fine, un offerente rimasto anonimo se l'è aggiudicata.

"Show Me the Monet" è realizzato con la solita ironia dell'artista: la bellezza dello stagno delle ninfee è rovinata da noi umani, dalla nostra spazzatura, che gettiamo ovunque. Una provocazione, in perfetto stile Banksy, che ci fa riflettere sul nostro impatto ambientale e su come il Pianeta sia stravolto dalla nostra noncurante presenza. È chiaro anche il riferimento al consumismo, raffigurato con i carrelli della spesa capovolti.

"Qui Banksy fa luce sul disprezzo della società per l’ambiente a favore degli eccessi dispendiosi del consumismo", dice il Direttore europeo della casa d'asta. Un'opera dal grande valore, che segue perfettamente

Prima di questa, un'altra opera famosa di Banksy è stata venduta a un prezzo record nel 2019: si tratta di "Devolved Parliament", battuta all’asta per 9,9 milioni di sterline.

Qui il video dell'opera di Banksy.

(Foto Getty Images)