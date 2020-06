Da soli con Le Ninfee di Monet per un momento di pura contemplazione: ora è possibile!

Dal distanziamento sociale all'avvicinamento immersivo: dopo mesi di isolamento dovuti al virus, desiderate regalarvi un momento di intima contemplazione? Dal 12 giugno potrete farlo a Palazzo Ducale di Genova dove avrà luogo la mostra dedicata al celebre artista francese Monet.

“5 minuti con Monet. A tu per tu con Le Ninfee” è l'appuntamento che gli amanti della pittura impressionista, ma non solo, attendevano da tempo. L’innovativa formula “5 minuti con Monet” utilizza sapientemente il distanziamento sociale, in modo da trasformarlo in un’occasione di immersione totale nel dipinto. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Palazzo Ducale in collaborazione con Arthemisia, Musée Marmottan Monet di Parigi e il Comune di Genova, si protrarrà fino al 23 agosto.

Gli organizzatori dell’evento spiegano così l'obiettivo dell'evento: “Questa mostra è una sfida alla riscoperta della contemplazione, del contatto e della forza espressiva di un’opera. In un tempo che ci costringe a costruire barriere per proteggerci, Palazzo Ducale invita ad un incontro diretto con un capolavoro, a metterci in ascolto di quanto l’arte, con grande capacità narrativa, riesce a dire di sé, ma anche di noi, per fare del distanziamento sociale messo in atto per proteggerci, un’autentica occasione di avvicinamento all’arte e all’esperienza estetica".

(Foto Getty Images)