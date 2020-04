Frida Kahlo: visitare virtualmente la sua casa è pura emozione

Un viaggio emozionante nella celebre dimora di Frida Kahlo, quella Casa Azul trasformata in museo dopo la scomparsa della grande artista messicana. Soprattutto, un viaggio virtuale, da effettuare comodamente da casa, senza perdere nulla dell'emozione che un luogo così impregnato d'arte e di storia sa regalare al visitatore.

Google Arts & Culture ha infatti messo a disposizione la visita virtuale alla Casa Azul di Frida, nel quartiere Coyoacán di Città del Messico.

Basta un click e si è trasportati magicamente nelle 13 sale espositive e nei cortili della villa, dalla facciata dipinta in un bellissimo blu cobalto. Fu qui che Frida Kahlo nacque, il 6 agosto 1907, l’artista nacque in casa, e qui che morì nel 1954.

La visita è emozionante: il giardino è ricco di bellissime piante. In camera da letto si trova ancora lo specchio con cui Frida realizzava i suoi celebri autoritratti. E' possibile sbirciare nel suo guardaroba, tra abiti, gioielli e corsetti. In cucina si ammirano ceramiche policrome. Un modo per conoscere davvero da vicino l'artista e la fonte della sua ispirazione. (Foto Getty Images)