Cattelan da record: la sua Crocifissione battuta all'asta per quasi due milioni di euro!

La cifra è notevole: 1,8 milioni di euro. E' questo il prezzo spuntato da Sotheby's a Londra per un'opera di Maurizio Cattelan, "Untitled", una crocifissione al femminile del 2007 realizzata in resina, pittura, capelli umani, tessuti e legno.

La crocifissione ha ottenuto quasi il doppio della cifra di partenza. E' stata esposta alla Galleria Perrotin di Parigi e a New York, al Solomon Guggenheim. Secondo Sotheby's l'opera è “una vera e propria rappresentazione della condizione umana, ed è capace di sedurci e insieme sconvolgerci“.

Non è stato comunque battuto il precedente record di Cattelan: nel 2016 la sua opera "Him (Hitler)" fu infatti battuta da Christie's a New York a 17,2 milioni di dollari. La scultura (realizzata in tre esemplari) era stata al centro di numerose polemiche dopo essere stata esposta al Centro per l'Arte contemporanea del Castello di Ujazdowsk, in Polonia, nel cuore del Ghetto di Varsavia.

(Foto Getty Images)