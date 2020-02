L'aereo del futuro è ecologico. E la forma è irresistibile!

Si chiama MAVERIC (che sta per Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) ed è stato presentato al Singapore Air Show da Airbus.

Il design, ispirato alla forma di una manta, è davvero innovativo. Ma a a entusiasmare sono i consumi, ridotti del 20% rispetto agli standard correnti. La fusoliera è integrata nell’ala e la cabina è assai versatile, per rendere ancora più piacevole ai passeggeri l'esperienza del volo.

Maveric volerà per la prima volta nel giugno 2019. Intanto si provano le funzionalità del nuovo aereo con numerosi flight test.

(Foto media Airbus)