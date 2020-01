Odio l'estate: le bellissime località della Puglia che appaiono nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Si intitola “Odio l’estate” l'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. La pellicola è stata girata quasi interamente in Puglia e rende omaggio ad alcune delle località più belle del nostro Paese, una regione ricca sia di città d'arte che di splendori naturalistici.

Tra le città d'arte toccate dalla troupe della commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo ci sono Bari, con il suo centro storico che ancora oggi testimonia il passato medievale della città, e Lecce, dall'architettura a dir poco magica.

Immancabile poi una citazione al pittoresco scorcio offerto dal castello di Otranto e al suo romantico lungomare. C'è poi Santa Cesarea Terme, una delle località turistiche più frequentate della regione, con la sua scogliera a picco sul mare: scelta per il suo rinomato stabilimento termale, ma anche per i suoi tratti orientaleggianti che la rendono un luogo davvero suggestivo.

La troupe di “Odio l’estate” ha toccato anche Ugento, un piccolo borgo messapico in stile barocco, e Ginosa, nata da un insediamento rupestre scavato nelle grotte di tufo.

Ma la Puglia non è solo storia e arte. Per questo la pellicola ha indugiato spesso sulle meraviglie della natura salentina. Dalla vegetazione rigogliosa che circonda i laghi di Alimini, alle acque cristalline di Castellaneta Marina, passando per gli uliveti di San Pancrazio Salentino che si estendono a perdita d'occhio.

Insomma, per il loro ultimo film, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno scelto una location decisamente straordinaria.