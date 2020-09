Verdi Off: Parma, Busseto e dintorni in festa in occasione del Festival Verdi

Il Verdi Off arriva alla sua V edizione e dall'11 settembre al 10 ottobre offre, a Parma, Busseto e dintorni, inediti e sorprendenti spettacoli: 200 appuntamenti a ingresso libero, oltre 30 eventi, in più di 50 luoghi diversi, tra musica, teatro, danza, arte e gastronomia. Una vera, grande festa in occasione del Festival Verdi, che coinvolge piazze, strade, parchi, cortili e giardini della città e della provincia di Parma.

Verdi Off (realizzato dal Teatro Regio di Parma, con il Comune di Parma e l’Associazione “Parma, io ci sto!”) vuole donare la gioia della scoperta e della riscoperta di Giuseppe Verdi e delle sue opere da prospettive diverse e sorprendenti, creative e originali, in un’atmosfera festosa e trascinante.

Quest’anno si potrà godere del Caravan Verdiano (che porterà nelle piazze Traviata. Lo spirito di Violetta in un teatro mobile), delle incursioni di cantastorie e danzastorie verdiani nei ristoranti e nei caffè, delle arie verdiane che ispirandosi allo slogan di Parma Capitale della cultura 2020+21, “la Cultura batte il Tempo” saranno eseguite nella piazza della città ogni 24 ore dalle 24 finestre del palazzo del governatore, dei Recital dell’Accademia Verdiana e molto altro.

Verdi Off testimonierà anche la storia d’amore che lega a Parma musica e cucina con iniziative come lo show cooking musicale In cucina con Verdi a cura dell’attore e regista Giammaria Aliverta e i menù studiati dagli chef di Parma Quality Restaurants.

L’ingresso agli spettacoli è libero. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, ai recapiti e secondo le modalità indicate nel programma in calce a ogni appuntamento

L’inaugurazione l’11 settembre prevede due progetti speciali, 24 ore d’Aria e Verdi sotto casa, pensati per diffondere la musica di Giuseppe Verdi lungo le 24 ore della giornata e, capillarmente, in tutta la città .

Le novità di Verdi Off 2020

Oltre al debutto in prima assoluta del Caravan verdiano, questa edizione offre altre novità.

Guerrilla Verdi: Parma diventa un palcoscenico a cielo aperto in cui prendono vita alcuni dei più emblematici protagonisti verdiani della celebre Trilogia Popolare.

Borders are open: quattro pezzi sacri sulla rotta Balcanica, con pubblico dotato di cuffie wireless per raccontare storie vere di migranti e rifugiati.

Io non ho posto: spettacolo a cura di Festina Lente Teatro e Vagamonde presentato in prima assoluta. Una riflessione sulle parole straniero, migrante, rifugiato, razzismo, distanza, transizione, cambiamento, rinascita, passaggio, libertà, giustizia.

Inconfessabile Verdi: incursioni segrete nella mente dei personaggi di Giuseppe Verdi. Performance in cui il messaggio musicale, rivela alla curiosità dei passanti pensieri e segreti mai espressi vissuti dai maggiori personaggi verdiani.

Audizione a Villa Verdi, per scoprire una possibile quotidianità del Maestro.

I classici di Verdi Off

Tornano a Verdi Off molti degli appuntamenti divenuti classici della rassegna. il Cucù verdiano, il pic-nic al Parco Ducale, Verdi in carrozza, Pedala Piano, Verdi Band. I recital in salotto diventano Recital in giardino.

Tanti gli appuntamenti, anche pensati appositamente per i più piccoli. Non mancano le performance dei Cantastorie verdiani e le iniziative dedicate al binomio musica e cucina, come "Rigo-letto e narrato" (nei ristoranti di Parma e del territorio) e In cucina con Verdi, show cooking che svela un lato meno noto del Maestro, la sua natura di raffinato amante della cucina.

“Verdi Off rinnova ogni anno la sua forza – ha dichiarato Federico Pizzarotti presidente della Fondazione Teatro Regio di Parma - che in questa speciale edizione è accresciuta, segnando un record negli appuntamenti in programma, mai così numerosi”.

“Verdi Off è l’occasione di scoprire, abitare e vivere nel nome del Maestro i luoghi più belli e unici della città", ha aggiunto Anna Maria Meo, Direttrice generale del Teatro Regio di Parma e direttrice artistica del Festival Verdi. Per Barbara Minghetti, Curatrice di Verdi Off : “Partecipazione è, quest’anno più che mai, la parola chiave della rassegna. Partecipazione degli artisti, partecipazione attiva dei cittadini, delle persone che si affacceranno alle finestre, apriranno i loro cortili e giardini per ospitare e condividere la nostra allegria; partecipazione della gente nelle strade e nelle piazze, che potrà sorprendersi delle bande musicali, delle acrobazie di un pianista su una bicicletta, dei cantastorie verdiani e delle loro incursioni d’arte in ristoranti, osterie, bar".