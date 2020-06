Hai un cortile, un giardino o un terrazzo? Allora diventa protagonista!

E' un'iniziativa coinvolgente, dedicata a tutti gli amanti della musica che hanno un cortile, un giardino o un ampio terrazzo. Sarà infatti possibile a settembre ospitare nei propri spazi all'aperto un indimenticabile concerto.

Un momento davvero speciale, per condividere tutta la gioia della musica in totale sicurezza e diventare protagonisti di concerti davvero speciali.

A suonare saranno i giovani allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, che interpreteranno le arie verdiane più celebri. L'invito ad aprire i propri spazi all'aperto arriva dal Teatro Regio di Parma, che porterà gli strumenti musicali e gli artisti per un gala open air, trasformando i dehor in altrettanti salotti musicali. Le adesioni potranno essere comunicate entro il 1 settembre via email a verdioff@teatroregioparma.it.

L'iniziativa, battezzata Verdi Off Wants You!, riguarda anche artisti di strada, musicisti, cantanti, attori, danzatori, mimi o ensemble, chiamati a divenire Cantastorie verdiani per portare Giuseppe Verdi tra il pubblico nella vita quotidiana, all’aperto, per strada, nei caffè o nei ristoranti, con brevi performance d’arte, musica, danza, teatro. In questo caso, le candidature vanno inviate entro il 15 luglio 2020.

Pubblico e artisti diventano così protagonisti degli eventi in programma a Parma dall'11 settembre al 10 ottobre 2020, facendo scintillare di musica e spettacolo dal vivo le giornate del Festival Verdi.

«Lo spirito di Verdi Off, con i suoi spettacoli e performance, multidisciplinari, diffusi e gratuiti, ancor più in questa speciale edizione rafforza la propria vocazione», ha spiegato Barbara Minghetti, curatrice del progetto «chiediamo alle persone di affacciarsi ai balconi e alle finestre delle proprie case o di raggiungerci all’aperto nei cortili e nei giardini che avranno piacere di accoglierci, rimanendo a distanza ma arrivando quanto più possibile vicino a loro, per condividere la nostra comune passione, con una particolare attenzione ai luoghi di difficoltà. Vogliamo testimoniare in tutti e sette i quartieri della città di Parma una presenza importante, perché siamo convinti che la musica possa abbattere i muri e la cooperazione e la condivisione generi di per sé bellezza, spegnendo pregiudizi, aiutandoci a ripartire, divenendo essa stessa “una cura” dopo questi mesi difficili».