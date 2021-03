Rolex Masters 2021: a Monte Carlo torna il grande tennis da leggenda

Tornano le emozioni, torna il grande tennis. Dal 10 al 18 aprile è infatti di scena nella magica cornice del Principato di Monaco il Rolex Monte Carlo Masters, giunto quest'anno alla sua 114° edizione. Si tratta del torneo che apre ufficialmente la stagione europea su terra battuta e che è atteso con passione da tutti gli appassionati di questo nobile gioco.

Il tabellone di quest'anno è più prestigioso che mai: sono attesi 9 dei primi 10 giocatori al mondo e 18 dei primi 20. Non mancherà Rafael Nadal, per ben undici volte trionfatore a Monte Carlo. E sale la tensione, per scoprire chi sarà il vincitore di quest'anno. IL torneo si svolgerà a porte chiuse, ma emozioni assicurate grazie alla copertura degli incontri attraverso la televisione, il web e i canali social dell'evento sportivo.

«A seguito della cancellazione del Torneo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, siamo lieti che l'edizione 2021 possa accogliere ancora una volta i migliori giocatori del circuito dell’ATP Tour», ha dichiarato il direttore del Torneo Zeljko Franulovic. «Ringrazio innanzitutto per la loro fedeltà i giocatori che verranno a calcare i campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club».

Venerdì 9 aprile si svolge l tradizionale sorteggio del Tabellone Finale. appuntamento alle 18.30, alla presenza dell'italiano Fabio Fognini, ultimo vincitore nel 2019, per scoprire i giocatori in campo. E poi, via libera all'agonismo e alle prodezze dei più grandi campioni del tennis di oggi.