Buon compleanno, Rihanna!

Tanti auguri Rihanna! La cantante è nata infatti il 20 febbraio 1988.

L'artista, all'anagrafe Robyn Rihanna Fenty, è nata a Saint Michael, isola di Barbados. A 16 anni si è trasferita negli Stati Uniti grazie a un contratto discografico; a 17 anni ha debuttato con l'album "Music of the Sun", che conteneva la hit "Pon de Replay". Sono poi venute canzoni celebri come "Umbrella", "Take A Bow", "Rude Boy", "We Found Love" (con Calvin Harris), "Diamonds" e "Stay". Rihanna ha venduto oltre 60 milioni di album e si è aggiudicata nove Grammy Award, tredici American Music Award, tredici Billboard Music Award e due BRIT Award.

Rihanna è stata anche nominata da Mia Mottley, Primo Ministro di Barbados, ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria, con il compito di promuovere il sistema educativo, il turismo e gli investimenti per l'isola.

