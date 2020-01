Buon compleanno, Justin Timberlake!

Tanti auguri Justin Timberlake! il musicista è nato infatti il 31 gennaio del 1981 a Memphis.

Justin ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, partecipando al talent show Star Search e al programma per ragazzi Mickey Mouse Club (dove conosce Britney Spears, sua fidanzata per lunghi anni). Ha fatto poi parte, fino al 2002, della boy band 'N Sync. Sempre nel 2002 ha pubblicato il suo primo disco da solista, "Justified", che gli fece vincere 2 Grammy Award.

Non solo musicista e produttore (ha pubblicato gli album "Justified", "FutureSex/LoveSounds", "The 20/20 Experience", The 20/20 Experience 2 of 2", "Man Of The Woods"): Justin è anche attore e doppiatore (tra i film a cui ha preso parte "In Time", "The Social Network", "Bad Teacher", "La ruota delle meraviglie").

Dal 2003 al 2006 è stato il compagno di Cameron Diaz, più grande di nove anni. Il 19 ottobre 2012 ha sposato in Puglia l'attrice Jessica Biel e l'11 aprile 2015 è nato il piccolo Silas Randall Timberlake.