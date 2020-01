Buon compleanno Phil Collins!

Tanti auguri Phil Collins! Il musicista è nato il 30 gennaio del 1951.

Ha emozionato gli amanti della musica di tutto il mondo, Phil Collins, sia con i Genesis che durante il suo periodo da artista solista. Dal 1970 a oggi l’artista ha collezionato grandi successi (con Paul McCartney e Michael Jackson, è uno dei tre musicisti ad aver venduto oltre cento milioni di copie sia come membro di un gruppo che come solista), live indimenticabili e l’affetto riconoscente del pubblico.

I Genesis

Il compositore e musicista britannico è nato a Chiswick, un distretto di West London. Fin da piccolo innamorato della batteria (ne riceve una a Natale quando ha appena cinque anni) grazie a un annuncio letto sulla rivista musicale Melody Maker si presenta a un’audizione e ottiene il posto di batterista per i Genesis. È il 1970, e da allora Collins è “il batterista” della celeberrima band, con cui incide album passati alla storia come “Nursery Crime”, “Selling England By The Pound”, “The Lamb Lies Down On Broadway”. Dal 1976, con l’abbandono di Peter Gabriel, Phil diventa anche il cantante del gruppo, che registra altri dischi di successo come “Abacab” e “Invisible Touch”.

La carriera da solista

Nel 1996 Collins si dà alla carriera da solista, collabora tra gli altri con Quincy Jones, Tina Turner, Robert Plant, Pete Townshend, Eric Clapton, e dà vita alla sua jazz band, i Brand X. Tra i suoi album da solista, ricordiamo “Face Value”, “Hello, I Must Be Going”, “No Jacket Required”. Collins appare anche in un episodio della serie tv “Miami Vice” e recita in film come “Buster” (è il protagonista della pellicola ispirata alla grande rapina al treno Londra-Glasgow del 1963) e “Hook” di Steven Spielberg (è l’Ispettore Good). Nel corso della sua lunga carriera, vince sette Grammy Award, sei Brit Award e due Golden Globe. Vince anche l’Oscar per le canzoni composte per il film della Disney “Tarzan” (1999). Meno noto invece il riconoscimento ottenuto dalla McMurray University di Abilene, che gli ha conferito il titolo onorifico di Dottore in Storia. Collins è infatti un grande esperto di storia della Rivoluzione Texana e possedeva una ricca collezioni di cimeli risalenti al periodo che ha donato al museo The Alamo di San Antonio, in Texas.