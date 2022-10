Festival del Cinema di Roma, ecco il red carpet della serata di apertura

Roma, città Eterna e culla della Festa del Cinema di Roma, accoglie quest’anno la sua 17° edizione. In questa cornice così iconica e costellata da grandi schermi, personaggi e riflettori, Lexus si conferma Auto Ufficiale dell’evento, per il terzo anno consecutivo.

Ieri sera si è tenuta la Cerimonia di Apertura della Festa del Cinema di Roma, annunciata dalla proiezione del film Il Colibrì con la regia di Francesca Archibugi e dal Premio alla Carriera assegnato a James Ivory - celebre regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e Premio Oscar con oltre 60 anni di esperienza nel settore. Un momento di grandi emozioni che ha segnato l’inizio di un programma intenso, intriso d’arte e passione.

Tra i tanti volti noti, in occasione di questa prima serata, al primo red carpet sono arrivati James Ivory, Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Marco Mengoni, Geppi Cucciari e Domenico Procacci, accompagnati dalla gamma elettrificata Lexus composta, per questa occasione, da 40 vetture, tra cui UX, NX e ES, nonché dalla presenza del nuovo Lexus RX in esposizione, ultimo gioiello elettrificato del brand attualmente disponibile per il pre-booking nelle versioni Hybrid Turbo e Plug-in Hybrid.

Un legame con il mondo del cinema che si sintetizza nella volontà di offrire esperienze uniche e indimenticabili, basate sulla condivisione di valori comuni, come il desiderio suscitare emozioni nuove, amplificate dalla cura dei dettagli, dove l’uomo è al centro.

Radio Monte Carlo, attraverso la voce di Rosaria Renna, ci accompagna in questo affascinante viaggio attraverso collegamenti ed interviste ai protagonisti direttamente dal red carpet.