Da Venezia alla città eterna, LEXUS vi aspetta al Festival del Cinema di Roma

Dal 13 al 23 ottobre Roma ospiterà la 17ª edizione della Festa del Cinema di Roma: un evento internazionale dove la settima arte sarà, ancora una volta, la protagonista assoluta.

Lexus non poteva mancare e, per il terzo anno consecutivo, sarà Auto Ufficiale della manifestazione.

Un’edizione che rifletterà la ricchezza e la varietà del cinema contemporaneo. Ed è proprio in questa cornice quasi onirica che Lexus accoglierà e accompagnerà sul red carpet attori, registi e volti noti dello spettacolo, nonché ospiti ufficiali della Festa del Cinema.

La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo, sul quale arriveranno ospiti e personaggi di rilevo accompagnati dalla gamma elettrificata Lexus, composta da una flotta di da 40 vetture, tra cui UX, NX e ES. Presente alla Festa del Cinema sarà anche Lexus RX, ultimo gioiello elettrificato del brand attualmente disponibile per il pre-booking nelle versioni Hybrid Turbo e Plug-in Hybrid.

“Forte del suo impegno costante per il supporto del talento e del suo legame con il mondo del cinema, è un onore per Lexus partecipare ad una manifestazione capace di sostenere un programma così intenso e ambizioso”, dichiara Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia, e continua: “Lexus e il cinema hanno rafforzato, quest’anno più che mai, la loro unione. La presenza del brand al Festival del Cinema di Venezia è stata emozionante e non vediamo l’ora di portare le stesse sensazioni all’interno di un’altra importante manifestazione: la Festa del Cinema di Roma”.

Radio Monte Carlo, attraverso la voce di Rosaria Renna, ci accompagnerà in questo affascinante viaggio attraverso collegamenti ed interviste ai protagonisti direttamente dal red carpet.