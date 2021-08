La #KiaSummerExperience non finisce qui. Salite a bordo e lasciatevi ispirare…

Si è conclusa a Salerno lo scorso week end la prima edizione della #KiaSummerExperience, il road show attraverso il quale Kia ha presentato, nei principali luoghi di villeggiatura estiva, il meglio della propria gamma elettrificata facendoci entrare nel futuro della mobilità sostenibile.

Da fine giugno, per sei week end, in tantissimi hanno colto l’occasione per provare Niro in tutte e tre le sue varianti (Hybrid, Plug-In Hybrid e full electric), il grande SUV Sorento e il crossover XCeed (entrambi plug-in hybrid). E a Barletta e Salerno è stato anche possibile vedere in anteprima la nuova Kia EV6!

Ad accompagnare il tour di Kia tante attività radio e digital…

Il canale 1944 (anno di nascita di Kia) di United Music che propone una selezione musicale molto originale dedicata alla Kia Summer Experience ascoltabile attraverso App, sito, Carplay e Android Auto.

La presenza ad ogni tappa di una radio ambassador che ha raccontato su social e on air la sua esperienza: Riccardo Russo e Fabio De Vivo per R101, Giulia Salvi per Virgin Radio, Davide Berton per Radio Subasio, la nostra Rosaria Renna per Radio Monte Carlo e Alessandro Sansone per Radio 105.

Il podcast Kia Summer Experience. Un racconto “on the road” originale che tocca i temi della sostenibilità, del green e del tech. Un viaggio che riserva sorprese inaspettate e lontane dai luoghi comuni e che dà modo di sfatare anche pregiudizi e preconcetti sulla mobilità elettrica. Voce e protagonista di questo viaggio in formato podcast, Valeria Oliveri, che è stata presente ad ogni tappa del road show e, a bordo di Kia, ha raccolto testimonianze di «ispirazione» nei territori toccati dal tour. Un modo per scoprire storie legate alla creatività e alla capacità di innovare e proiettarsi nel futuro.

La #KiaSummerExperience dunque continua on line. Viaggiate ancora con noi e lasciatevi ispirare!

“Quando ci muoviamo vediamo nuovi mondi,

viviamo nuove esperienze, incontriamo nuove persone,

copriamo nuove prospettive. Troviamo Ispirazione…”

Kia "Movement inspires idea"

Tappa 1 – Lido di Camaiore

Il viaggio di Valeria alla scoperta dell’Italia che riparte e della mobilità sostenibile inizia a Lido di Camaiore. Dalle spiagge della Versilia, Valeria si sposta a bordo di un’auto completamente elettrica a Carrara, dove incontra le fondatrici di Fili Pari una start-up che trasforma le polveri di marmo in tessuto e capi d'abbigliamento!

Tappa 2 – Lignano Sabbiadoro

La seconda tappa del tour tocca Lignano Sabbiadoro, che con lo sguardo rivolto al futuro sta testando nuovi modelli di sviluppo responsabile ed eco-compatibile. Ci racconta di più Andreas Kipar, architetto paesaggista che ha lavorato a diversi progetti di turismo sostenibile.

Tappa 3 – Cervia

La terza tappa del tour Valeria percorre la riviera adriatica e si ferma a Cervia, lungo le coste italiane. Durante il suo soggiorno fa visita a Sylvalgae, start-up che ha trovato un modo per ridurre l'inquinamento attraverso le alghe.

Tappa 4 – Pescara

Viaggiando verso sud, Valeria raggiunge "la regione verde d’Europa”, l’Abruzzo, e in particolare Pescara. Qui, incontra Federico Fioriti il direttore di Innovalley, una piattaforma che fornisce supporto e networking a start-up e PMI specializzate nell’innovazione tecnologica e sociale del territorio.

Tappa 5 – Barletta

Valeria raggiunge Barletta, dove tra fortezze secolari e riserve naturali, il tempo sembra essersi fermato. Ma le start-up dell'area guardano a un futuro innovativo e inclusivo, come nel caso di un interessante progetto rivolto al mondo dell'autismo. Valeria incontra Gennaro Graziano il fondatore di Lollipapps, che spiega come funziona e come si progetta un'app "Autism Friendly".

Tappa 6 – Salerno

Il tour che ha portato Valeria sulle coste di tutta la penisola giunge al termine. L’ultima tappa è Salerno, dove Valeria ha incontrato Ludovica La Rocca di Blam, un collettivo di giovani architette under 35 che ha deciso di concentrarsi non sugli edifici ma sulle comunità, con l’innovazione sempre in primo piano!

Credits Photogallery KIA ITALIA