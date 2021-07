Le foto del week end a Barletta di Rosaria Renna alla Kia Summer Experience

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della Kia Summer Experience, un'iniziativa firmata Kia che ha preparato il meglio della propria gamma elettrificata e da fine giugno sta portando il futuro della mobilità sostenibile nei luoghi di villeggiatura estiva.

Sostenibilità e green sono due parole alle quali Radio Monte Carlo è molto attenta e per questo lo scorso week end abbiamo partecipato alla quarta tappa del tour Kia a Barletta con Rosaria Renna che, nella sua amata Puglia, ha colto l’opportunità di provare in prima persona le vetture ibride, plug in ed elettriche di casa Kia.

Un'esperienza nuova, la scoperta di un nuovo modo di vivere e viaggiare finalmente possibile, tanti luoghi comuni spazzati via... Un week end entusiasmante che Rosaria ha raccontato in onda e sui suoi profili!

La #KiaSummerExperience prosegue. Il prossimo appuntamento è a Salerno, in Piazza della Concordia, dal 30 luglio al 1° agosto.

Anche nella prossima tappa sarà possibile provare Niro in tutte e tre le sue varianti (Hybrid, Plug-In Hybrid e full electric), il grande SUV Sorento o il crossover XCeed (entrambi plug-in hybrid). E in più sarà possibile vedere in anteprima la nuova Kia EV6!

Per vivere anche on-line questa estate speciale di “ripartenza”, Kia ha creato anche la serie podcast Kia Summer Experience con Valeria Oliveri che vi porterà a scoprire mondi nuovi e tante storie di ispirazione in giro per l’Italia...

Buona #KiaSummerExperience!