La bellezza richiede… PERFIDIA!

La bellezza non ha età e ogni donna vuole prendersi cura della propria femminilità per sentirsi sempre piacente e sicura di sé.

Proprio per questo, Fidia Farmaceutici, leader italiano nello sviluppo di prodotti a base di acido ialuronico, ha lanciato Perfidia Hyal-Secret: la nuova linea cosmetica Made in Italy, pensata per tutte le donne esigenti, consapevoli, decise e determinate a risplendere.

Formulata per preservare lo splendore della pelle a tutte le età, l’innovativa linea Perfidia Hyal-Secret offre tre differenti varianti, ad azione mirata, a base di diverse combinazioni di selezionate molecole di acido ialuronico: Youth Protector, formulato per custodire la giovinezza della cute e regalare elasticità e idratazione profonda, è composto da crema viso dalla texture fresca e delicata e dal gel contorno occhi, dal tocco asciutto, che si assorbono rapidamente lasciando una piacevole sensazione di freschezza e benessere.

Per rivitalizzare il tono della pelle, invece, Perfidia Hyal Secret propone Tone Defender, anch’esso composto da due prodotti: la crema viso dalla texture morbida e setosa, con la sua preziosa azione ridensificante e illuminante, regala comfort e morbidezza alla pelle, conferendole un aspetto sano e radioso. La crema contorno occhi, con la sua composizione setosa, riduce le rughe, sottili e profonde, e lo sguardo scopre una nuova giovinezza.

Per rinforzare la struttura della pelle e donarle un aspetto nutrito e rimpolpato, Perfidia Hyal Secret offre Filling Booster: un trattamento anti-age, unico nel suo genere, composto da crema viso ad azione rimodellante, dalla texture ricca e avvolgente, e dalla crema contorno occhi, densa e sofisticata, perfetta per regalare al viso uno sguardo disteso e tonico.

Inoltre, una volta che avete trovato la crema più adatta ad ogni vostra esigenza, la beauty routine si completa con il Sensory Enhancer, l’olio gel detergente a base di oliva, lino, mandorle e ciliegia, che deterge delicatamente, donando alla pelle una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza.

Perfidia Hyal-Secret è disponibile in un’esclusiva selezione di farmacie.

Se volete saperne di più sull’innovativa linea cosmetica, contattate il numero verde 800 60 50 51 o visitate il sito perfidia.it!