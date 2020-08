RADIO MONTE CARLO CON LEXUS ALLA 77. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA – LA BIENNALE DI VENEZIA

Anche quest’anno Rosaria Renna - voce ufficiale di Radio Monte Carlo per il cinema – si sta preparando per partire per Venezia. Lo farà ovviamente a bordo di una Lexus, Auto Ufficiale della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia.

Rosaria dal 2 al 12 settembre 2020 condurrà “Due Come Noi” direttamente dal Lido raccontando al pubblico di Radio Monte Carlo, on air e sui social, il dietro le quinte della più importante rassegna cinematografica italiana, tra le più prestigiose e amate al mondo.

A Venezia non solo cinema. Ci saranno altre due incredibili anteprime nazionali da scoprire proprio grazie a Lexus, due modelli che incarnano i valori fondanti di Lexus: l’innovazione continua e uno stile unico e inimitabile.

L’innovazione Lexus Electrified arriverà al Lido con UX 300e, prima vettura elettrica Lexus, che rappresenta la visione Lexus della mobilità del futuro a zero emissioni e la sapiente unione di comfort, prestazioni e design.

L’evoluzione dello stile inconfondibile di Lexus sarà invece rappresentata nella sua massima espressione dalla nuova LC Convertible, contraddistinta da un design straordinario e dalla consueta attenzione ai dettagli di Lexus: dagli allestimenti e tonalità degli interni alla raffinata e funzionale capote, per garantire un’esperienza di guida avvolgente, unica ed emozionante.

La garanzia di far vivere esperienze uniche, di suscitare emozioni sempre nuove, di scatenare passioni, sono solo alcuni dei valori che uniscono il mondo del cinema e Lexus. Che sia un film d’autore o un’auto Lexus, la maestria artigianale nel realizzare l’opera, la massima cura di ogni dettaglio e soprattutto l’attenzione posta alla centralità della persona sono gli ingredienti essenziali per riuscire a trasmettere emozioni autentiche, uniche, memorabili.

Come Auto Ufficiale dell’evento, durante tutta la Mostra, Lexus avrà il privilegio di accompagnare attori, registi e volti noti del cinema fino al red carpet. Lo farà con 36 vetture: la LC Convertible e le nuove vetture elettriche UX 300e, cui si affiancheranno la gamma completa di SUV, la berlina di lusso ES e la coupé LC, tutte dotate di tecnologia Full Hybrid Electric Lexus.

Durante i giorni della Mostra UX 300e sarà inoltre al centro di un’accattivante esposizione nei pressi del red carpet, per permettere a tutti i visitatori e appassionati di cinema presenti al Lido di avere un’anteprima esclusiva della visione Lexus Electrified.