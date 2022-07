Grande musica nel Principato

IMANY IN CONCERTO, ASPETTANDO ALICIA KEYS

Prosegue il Monte-Carlo Summer Festival con il concerto di Imany “Voodoo Cello”. L’artista è accompagnata da otto violoncellisti ed è attesa sul palco dell’Opera Garnier venerdì 15 luglio alle 20. Insieme, presentano alcuni grandi successi rivisitati e firmati tra gli altri da Radiohead, Cat Stevens, Donna Summer, Hozier, t.A.t.U., Bob Marley. Lunedì 18 luglio il Gala della Croce Rossa Monegasca con Alicia Keys in concerto nella Piazza del Casinò. Le foto più belle della serata saranno pubblicate qui, su radiomontecarlo.net. Tutti i concerti dell’estate del Monte-Carlo Summer Festival sul sito (in italiano) www.montecarlosbm.com/it/spettacoli/monte-carlo-summer-festival

CONCERTI AL PALAZZO DEI PRINCIPI

Il 17 luglio si riaccendono i riflettori nel Cortile d’Onore del Palazzo dei Principi, sede abituale di questo appuntamento estivo che porta ad una platea di privilegiati la grande musica con l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo. Cinque concerti in scena ogni domenica, fino al 7 agosto, in una cornice davvero unica ed esclusiva.

E’ una stagione speciale, perché dedicata alla Commemorazione del centenario della scomparsa del principe Alberto I. Domenica alle 21,30 è in programma un concerto sinfonico diretto dal maestro Kazuki Yamada su musiche di Camille Saint-Saëns e Jules Massenet. Al pianoforte Alexandre Kantorow e con la partecipazione di Marie-Nicole Lemieux, contralto, di Sibylle Duchesne, violino, di Alexandre Fougeroux, violoncello e dei Cori dell’Opera di Monte-Carlo. Informazioni e programma completo (in inglese e francese) sul sito www.opmc.mc/en/concert-at-the-princes-palace-2022/

L’ESTATE DANZA CON I BALLETTI DI MONTE CARLO

Da giovedì 14 a domenica 17 luglio, sempre alle 19,30, con i Balletti di Monte-Carlo nella Salle des Princes del Grimaldi Forum.

Il tema di questa edizione di L'Été Danse! è "3 Coreografi". In scena ciò che la danza attuale offre di più rilevante ed è un progetto che riflette anche lo spirito che ha animato Jean-Christophe Maillot, sin dalla sua nomina 30 anni fa, come coreografo e direttore della compagnia di danza monegasca: invitare altri coreografi a lavorare con i suoi formidabili 50 ballerini. Alcuni di questi coreografi sono poi diventati amici. come Jirí Kylián e Mats Ek. I Balletti di Monte-Carlo sono tra le migliori compagnie al mondo e i tre coreografi protagonisti di questa edizione hanno in comune il profondo legame con il classico, di cui si sono appropriati, ciascuno a modo proprio, per poi adeguarlo nella danza contemporanea. Informazioni e programma completo (in inglese e francese) sul sito www.balletsdemontecarlo.com/fr/saison-2021-2022/mc/maillot-ek-kylian.

Andrea Munari