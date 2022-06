La Principessa Charlene e il Principe Alberto in Norvegia

IL PRINCIPE ALBERTO II E LA PRINCIPESSA CHARLENE IN NORVEGIA

E’ l’anno delle commemorazioni per il centenario della scomparsa del Principe Alberto I. Per ricordare i suoi viaggi d’esplorazione e scientifici, il Principe Alberto II, la Principessa Charlene sono partiti per la Norvegia insieme ai figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella.

Il 22 giugno scorso a Oslo si sono recati al Museo Fram, per inaugurare con il Principe ereditario Haakon di Norvegia la mostra “Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Il principe Alberto I e la prima esplorazione norvegese delle Svalbard”. E’ una mostra che ripercorre le campagne scientifiche del Principe Alberto I a Spitsbergen, isola principale delle Svalbard, negli anni 1898, 1899, 1906 e 1907.

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlene sono stati ospiti a pranzo del Re Harald V e della Regina Sonja di Norvegia nella residenza privata Bygdø Kongsgaard.

Il giorno successivo, 23 giugno, il Principe Alberto II ha inaugurato un busto in bronzo che raffigura il Principe Alberto I, donato all'Istituto Polare Norvegese di Longyearbyen in ricordo delle sue numerose spedizioni artiche e dei suoi legami con gli esploratori norvegesi. Il viaggio della coppia principesca monegasca sta proseguendo con una crociera privata per seguire la stessa rotta intrapresa oltre un secolo fa dal Principe Alberto I.

GLAMOUR E MONDANITÀ PER IL BALLO DEI PRINCIPI E PRINCIPESSE

Sarà un viaggio nel tempo, sicuramente suggestivo e molto esclusivo per i partecipanti. Abbigliamento principesco naturalmente, per lei vestito da ballo a balze e diadema, per lui alta uniforme o frac. Tra glamour, mondanità ed eleganza, Monte Carlo celebra idealmente Principesse e Principi con il gran ballo che si svolge venerdì 25 giugno all’Hotel Hermitage Monte-Carlo.

“Una serata che promette emozioni e che vuole essere per tutti indimenticabile” dice l’organizzatrice Delia Grace Noble.

Il programma: spettacolo degli sbandieratori 'Principi d’Acaja', che si esibiranno sulla Piazza del Casinò, poicerimonia di benvenuto sul tappeto rosso all’ingresso dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo e a seguire cocktail interrazza con vista panoramica sul Principato e sul porto d’Ercole. Musica dal vivo con orchestra e in tavola le specialità gastronomiche firmate dallo Chef Philippe Joannes, Miglior Ouvrier de France. Gran finale a mezzanotte con l’apertura del ballo.

ART3F MONACO, IL SALONE DI ARTE CONTEMPORANEA

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno nel Palatenda (Chapiteau) di Fontvieille. E’ la terza edizione del Salone Internazionale d’Arte Contemporanea Art3F Monaco.

Oltre 150 artisti che espongono dipinti, sculture, fotografie. Per i visitatori più di 3.000 opere e incontri con artisti e gallerie. Un salone dove si può acquistare a prezzi accessibili e aperto a tutti per scoprire e conoscere l’arte contemporanea. Informazioni sul sito www.art3f.com

ESCURSIONI WHALE WATCHING MONACO

Una giornata di mare per un’esperienza unica, osservando balene e delfini nelle acque antistanti il Principato di Monaco. Due imbarcazioni da 12 o 20 metri a disposizione, accompagnati da professionisti certificati nel pieno rispetto dell'ambiente, per scoprire i mammiferi marini del santuario PELAGOS.

L’iniziativa è in stretta collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco (FPA2) e consente a chi partecipa di contribuire alla protezione di questo santuario. Molti non sanno che il mare dalla Costa Azzurra è frequentato da un gran numero di animali marini e mammiferi. La corrente ligure, parallela alla costa, genera cibo in abbondanza ed è anche per questa ragione che è stato creato il santuario Pelagos, destinato alla loro protezione. Mentre i delfini tursiopi, blu e bianchi sono presenti tutto l'anno, molti giganti migrano abitualmente durante la stagione estiva. Balenottere comuni, capodogli, globicefali e grampus sono alcune delle specie che si possono incontrare nelle acque monegasche. Le prossime escursioni: 26 giugno, 10 e 31 luglio. Informazioni (in italiano) www.whalewatchingmonaco.com