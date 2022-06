A Monte Carlo arriva il Festival Internazionale della Televisione

61° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA TELEVISIONE DI MONTE CARLO

E’ in programma dal 17 al 21 giugno al Grimaldi Forum. Premiazioni per le migliori produzioni tv, quattro anteprime mondiali e tante star del piccolo schermo e del cinema invitate per questa edizione. Venerdì sera 17 giugno la cerimonia di apertura nella Salle des Princes, con il tradizionale red carpet, in presenza dei membri della Giuria e del Principe Alberto II.

Tra le star annunciate ci sono Jean Reno, Ricky Whittle, Michael Hirst, Ron Perlman, Eric Close, Jason Priestley e Jane Seymour. In apertura del festival e in anteprima viene presentata l’attesa serie “Last Night” (MGM) in presenza del cast e di Mathew Fox, ispirata dal romanzo di successo di Alex Scarrow.

Un’altra anteprima molto attesa è "Ze Network" con l’attore David Hasselhoff, un thriller ambientato in Germania, dove l'ex eroe della serie "K 2000", si ritrova al centro di una cospirazione internazionale con ex assassini della Guerra Fredda.

Martedì 21 giugno la serata conclusiva con la consegna dei premi Ninfe d’Oro, d’Argento e Bronzo. Candidate ai premi 21 produzioni, in rappresentanza di 12 Paesi nelle categorie Fiction, Documentari & Attualità, Premio Speciale Principe Rainier III e Premio del Pubblico. Si può assistere alle proiezioni pubbliche e al red carpet per vedere da vicino le star. Anche per questa edizione e saranno celebrati gli attori di serie tv famose firmate da Dick Wolf, tra cui Chicago Fire, Law & Order: Revival, Chicago Med e FBI: Most Wanted. Programma completo e informazioni sul sito www.tvfestival.com

UPAINT 2022 A MONTE CARLO CON 14 “STREET ARTISTS”

È una delle iniziative più originali ideate negli ultimi anni nel Principato e torna per la sesta edizione dal 17 al 20 giugno. Protagonisti quattordici artisti di “Street Art” di fama mondiale, che realizzano le proprie opere dal vivo e davanti al pubblico ispirandosi al pianeta e all’ambiente.

Gli artisti selezionati: gli italiani Alice Pasquini e Dario Vella, poi Aura Aerosole & Oldhaus, Bond Truluv, Bordalo II, Buff Monster Curtis Hylton, Dan Kitchener, Dario Vella, Futura, Mr One Teas, Pez, Spok Brillor, The London Police, Tim Marsh. Sono al lavoro dalle 10 alle 20 sulle Terrazze del Casinò di Monte-Carlo, dove è allestito il villaggio di Street Art.

L’iniziativa cambia nome e diventa UPaint (You paint). Era nata come Urban Painting Around the World (UPAW) e l’obbiettivo resto il medesimo: l'impegno di sensibilizzazione, il contributo alle grandi cause ambientali e la promozione della pittura urbana. Per questa edizione il team UPaint e il suo ideatore, Alberto Colman, hanno scelto di coadiuvare il progetto "Human-Wildlife Initiative" della Fondazione Principe Alberto II(FPA2), un programma di sostegno alla fauna selvatica nelle aree limitrofe alle regioni rurali e montuose del sud della Francia. “Vieni, guarda, dipingi” è lo slogan di quest'anno e riassume lo spirito del festival. Domenica alle 18,30 ci sarà l'asta delle opere realizzate. Informazioni sul sito www.upaint.art

CONCERTO “MUSICA PER L’OCEANO”

È il concerto in programma venerdì 17 giugno alle 21,30 al Monaco Cinema Open Air, organizzato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco e il Consolato Generale di Marsiglia. In repertorio grandi brani classici e contemporanei, con quattro artisti americani (soprano, basso baritono e pianista) che rendono omaggio all'oceano. Una composizione musicale originale che ci ricorda l'importanza di apprezzare il mare e di proteggerne la biodiversità.

PREMIATE LE PIU’ BELLE FOTO DEL 2022 PER L’AMBIENTE

Sono stati assegnati i riconoscimenti per la seconda edizione del “Premio per la fotografia ambientale”, destinati ai fotografi che usano la loro creatività per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente. Oltre 2 mila i partecipanti da tutto il mondo, la giuria di esperti ha visionato 8 mila fotografie.

Easa Lebbe Muhammed Jamsith è stata premiata come fotografa ambientale dell'anno per la sua foto “Tears” (lacrime), che mostra un elefante morente nel mezzo di una discarica in Sri Lanka e che ci ricorda quanto l'attività umana possa essere crudele per la natura.

Tra gli altri premiati ci sono Van Hong nella categoria "Umanità contro natura" con la foto intitolata “Disaster”, in cui due bambini cercano di fuggire da una foresta devastata da incendi e rifiuti. Nella categoria "Verso un futuro sostenibile", l'italiano Simone Tramonte ha vinto il primo premio per la foto “Net Zero Transition”, che illustra la più grande serra idroponica del sud Europa.

Gli scatti più belli di questa edizione sono in mostra fino al 29 giugno sul lungomare del Larvotto a Monte Carlo, oppure online sul sito della Fondazione Principe Alberto II: https://exposition.fpa2.org/

Andrea Munari