XIX Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: i vincitori

Si è concluso, con la serata di gala e la premiazione, il XIX Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, che si è svolto dal 25 al 30 aprile 2022 nel Principato di Monaco.

La Giuria, composta da Paul Haggis (Presidente), Tom Leeb, Clara Ponsot e Pierpaolo Spollon ha decretato i vincitori di questa edizione.

Il film canadese "Babysitter" è miglior film. Premio come miglior attore al protagonista Steve Laplante.

A Dani De la Orden il premio per la miglior regia per "Mamá o papá". Il film vince anche il premio come miglior attrice, che va a Miren Ibarguren.

Il premio Special Jury Award for an outstanding first feature film va alla pellicola danese "Miss Viborg".

Il premio Odd-Magnus Williamson per Best Screenwriting è andato al film "Nothing to Laugh About".

Premio del Pubblico per il film italiano "Una boccata d’aria" di Alessio Lauria.

Il premio Short Comedy Award (cortometraggi) è andato alla pellicola keniota "A Guide to Dining Out in Nairobi".

Davvero prestigiosa la serata di gala, condotta da Ezio Greggio con Cristina Marino e tanti ospiti internazionali e italiani del piccolo e grande schermo. Quest’anno ha ritirato il prestigioso premio Movie Legend Award Stefania Sandrelli. Tra i premiati di questa edizione Luca Argentero. Ludovica Martino e Lorenzo Zurzolo hanno ricevuto il Premio Speciale Next Generation Award al miglior interprete under 30. Premio speciale Monte Carlo Film Festival-Next Generation Comedy Award anche per Giancarlo Commare. Al Presidente di Giuria Paul Haggis è andato il premio Movie Legend Award. Tra le celebrità ospiti al gala, Piero Chiambretti, Cesara Buonamici, lo storico calciatore della Juventus Andrea Barzagli, Alessandro Cattelan e Can Yaman. Durante la serata si è esibito Tom Leeb.

La manifestazione si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Anche quest’anno, Radio Monte Carlo è stata la Radio ufficiale del Festival.