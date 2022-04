Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: il gran finale

19° MONTE-CARLO FILM FESTIVAL, ARRIVA IL GRAN FINALE

Sabato 30 aprile alle 20 serata di gala con cerimonia di premiazione del 19° edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, ideato da Ezio Greggio e in programma al Grimaldi Forum. Tra gli ospiti attesi ci sono Stefania Sandrelli, Luca Argentero, Ludovica Martino, Lorenzo Zurzolo, Giancarlo Commare, Piero Chiambretti, Cesara Buonamici, il calciatore della Juventus Andrea Barzagli.

Quest’anno sono stati otto i film in concorso provenienti da tutto il mondo. La giuria del Festival è presieduta dal due volte premio Oscar, Paul Haggis, affiancato dagli attori Pierpalo Spollon, Clara Ponsot e Tom Leeb.

Venerdì 29 aprile ultimo giorno di proiezioni con due commedie fuori concorso: alle 16 “Tapirulàn” in presenza di Claudia Gerini e alle 20 l'incontro con il regista e protagonista Edoardo Leo e l'attore Stefano Fresi per “Lasciarsi un giorno a Roma”, che vede protagonista anche l'attrice spagnola Marta Nieto (Coppa Volpi a Venezia nel 2019 per Madre di Rodrigo Sorogoyen). Radio Monte Carlo, sin dalla prima edizione, è la radio ufficiale del festival.

5° MONACO e-PRIX, IN PISTA LE MONOPOSTO ELETTRICHE

Si corre sabato 30 aprile sul tracciato monegasco: dalle 7,30 alle 9,40 le prove libere, dalle 10,45 alle 12 le qualificazioni e alle 15 il via alla gara con le vetture lanciate per 45 giri (+1).

A vincere la gara lo scorso 10 aprile a Roma, sesta prova del Mondiale, è stato il neozelandese Mitch Evans con la Jaguar TCS Racing. Nel 2021 a Monte Carlo vinse Antonio Felix Da Costa, al volante della DS Techeetah.. Ambizioni anche per il team monegasco Venturi/Rokit, che corre sulla pista di casa con i suoi piloti Edoardo Mortara e Lucas Di Grassi.

Biglietti al prezzo unico di 30 euro e ingresso gratuito sotto i 16 anni se accompagnati da un adulto. Prevendite sul sito www.fiaformulae.com (in italiano), informazioni presso l’Automobile Club di Monaco (Telefono +377 9315 2624).

“OCCHIO PER OCCHIO” IN SCENA CON I BALLETTI DI MONTE-CARLO

La compagnia diretta dal coreografo Jean-Christophe Maillot torna ad esibirsi in “Occhio per Occhio”. Sul palco della Salle des Princes del Grimaldi Forum Le Ballets de Monte-Carlo si esibiscono per quattro rappresentazioni, il 29, 30 aprile alle 20 e il 1° maggio alle 15.

20 anni dopo il debutto, “Œil pour Œil” ritorna in una versione rivisitata, più moderna e che alla danza unisce anche il cinema. Il balletto si ispira ad un giallo firmato da Jean-Marie Laclavetine, un intreccio che racchiude malavita, criminalità, corruzione, vendette e sesso.

PREMIO MONTE-CARLO DONNA DELL'ANNO, DECIMA EDIZIONE

Decima edizione del “Prix Monte-Carlo Femme del’Année”, in programma lunedì 2 maggio nella suggestiva cornice della Salle Empire dell’Hotel de Paris.

Il “Premio Monte-Carlo Donna dell'Anno” si svolge sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Un riconoscimento prestigioso che rende onore e merito all'audacia professionale e alla ricchezza del percorso di vita delle donne. Le candidate selezionate quest’anno sono state scelte per il loro eccezionale lavoro nei settori della ricerca scientifica e dei tumori, dell'astrofisica e della radioattività.

Sono rispettivamente Nadda Raddaoui, Giovanna Tinetti e Iolanda Osvath e saranno premiate per le loro scoperte, ciascuna nel proprio campo di competenza.

Il giorno successivo, 3 maggio, condivideranno le loro esperienze in occasione del 5° Monaco Women Forum, sul tema “Scienza e tecnologia per una società moderna e più giusta”, ospiti nella sede del Consiglio Nazionale di Monaco.

Il Premio Monte-Carlo Woman of the Year e il Monaco Women Forum sono stati ideati da Cinzia Sgambati-Colman, giornalista imprenditrice, madre di famiglia, in omaggio a quelle donne che sono riuscite a realizzare qualcosa di eccezionale segnando così la propria vita o quella degli altri. Inoltre, per celebrare il decennale del premio, alla serata saranno presenti anche le vincitrici delle precedenti nove edizioni.

Andrea Munari