Summer Festival, Ocean Week e Primavera Festival delle arti: gli eventi di Monte Carlo

di Andrea Munari

MONTE CARLO SUMMER FESTIVAL, TUTTE LE STAR IN CONCERTO

Lo scorso febbraio abbiamo annunciato i primi artisti in concerto a luglio: Pink Martini (13) e Imany (15) sul palco dell’Opera Garnier, poi James Blunt (28) e Rita Ora (31) sul palco della Salle des Etoiles.

Giovedì 17 marzo siamo andati allo Sporting Club Monte Carlo dove, nella Salle des Palmiers, la direzione artistica della Societé des Bains de Mer, ha annunciato le altre star internazionali della musica che si esibiranno fino all’11 agosto.

Per il Gala della Croce Rossa Monegasca, in programma il 18 luglio nella Piazza del Casinò, ci sarà Alicia Keys e questo è un ritorno per lei a Monte Carlo.

Gli altri concerti si terranno nella Salle des Etoiles.

Il 23 luglio, per la serata Fight Aids Monaco, l’associazione presieduta dalla Principessa Stephanie di Monaco, ci sarà un omaggio ai Queen. E’ un progetto che sta funzionando benissimo, si chiama Queen Machine Symphonic e sul palco, oltre ad una band, suona anche la London Symphonic Rock Orchestra.

Il 26 luglio concerto dei Black Eyed Peas, mentre ad agosto arriveranno Simple Minds il 3 e Gianna Nannini il 7. Chiuderà il Monte Carlo Summer Festival 2022 la Notte dell’Oriente l’11 agosto.

Info in italiano: https://www.montecarlosbm.com/it/spettacoli-monaco

PRIMI APPUNTAMENTI PER MONACO OCEAN WEEK 2022

E’ fra gli appuntamenti più importanti dell’anno dedicati all’ambiente e soprattutto agli oceani. Si svolge dal 21 al 26 marzo ed è un’iniziativa nata per sensibilizzare la comunità internazionale sui temi legati alla preservazione dei mari e organizzata dalla Fondazione per l’ambiente del Principe Alberto II di Monaco (FPA2).

Fervono gli ultimi preparativi per dare il via ad una settimana intensa e ai quali parteciperanno esperti e personalità del mondo intero.

Sarà il Principe Alberto II ad aprire i lavori lunedì 21 marzo, in occasione del primo appuntamento intitolato Monaco Blue Initiative, incentrato sulle sfide globali più urgenti da affrontare, per la gestione e la conservazione degli oceani. Il 22 marzo Ocean Innovators sarà dedicata alle tecnologie all'avanguardia per preservare l'oceano e le sue risorse e per mettere in evidenza il ruolo essenziale dell'imprenditoria, dell'innovazione e degli investimenti per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile.

Info e programma completo: www.monacooceanweek.org (inglese e francese).

PROSEGUE IL FESTIVAL PRIMAVERA DELLE ARTI DI MONTE-CARLO

Secondo fine settimana di programmazione per il Festival Printemps des Arts, che si svolge fino al 3 aprile.

Venerdì 18 marzo alle 20 nella Chiesa del Sacro Cuore concerto su musiche di Johann Sebastian Bach con l’organista Éric Lebrun.

Sabato 19 marzo alle 20 sul palco dell’Opéra di Monte-Carlo e domenica 20 marzo alle 15 nella Salle des Arts di One Monte Carlo, doppia esibizione di Quatuor Voce, una delle migliori formazioni cameristiche, habitué dei palcoscenici internazionali, che propone un ricco repertorio di composizioni di Mozart, Chostakovitch, Ravel e Debussy.

Programma completo www.printempsdesarts.com (inglese e francese).

DOMENICA IN BICICLETTA A MONTE CARLO

E’ il 47° Critérium de Monaco e va in pista domenica 20 marzo. Sono in programma per tutta la giornata sette gare disputate su un tracciato lungo 1.330 metri e allestito sul porto del Principato. E’ una giornata aperta a tutti, bambini e adulti. Ci si iscrive sul sito della Federazione Monegasca di Ciclismo.

Info: https://www.ucmonaco.com/evenements-uc-monaco (inglese e francese).