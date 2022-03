Grande sport a Monte Carlo

VELA, SI E’ APERTA LA PRIMO CUP - TROPHÉE CREDIT SUISSE

Fino al 6 marzo la flotta di J/70 si sfida nelle acque del Principato in occasione della 38a Primo Cup-Trophée Credit Suisse, che è la quarta ed ultima prova del circuito Monaco Sportsboat Winter Series.

Questa regata fu inaugurata nel 1985 per volere del Principe Alberto II, Presidente dello Yacht Club di Monaco. Con il passare degli anni si è imposta come l’appuntamento invernale più importante d’Europa per imbarcazioni monotipo impegnate nel Mediterraneo. A questa edizione partecipano un centinaio di equipaggi suddivisi in cinque serie. Insieme a J/70, Smeralda 888 e Longtze Premier, si aggiungono RS 21, che hanno fatto il loro ingresso nel 2018 e poi Dragon, entrambe in regata anche per la prima prova valida per l’European Grand Prix.

TENNIS, MONACO E MAROCCO PER UN POSTO IN COPPA DAVIS

E’ una sfida sportiva internazionale di alto livello che ha acceso l’entusiasmo e alimenta le speranze dei propri tifosi: Monaco si gioca un posto in Coppa Davis affrontando il Marocco.

Il grande tennis chiama sulla terra rossa del Monte Carlo Country Club i migliori giocatori monegaschi venerdì 4 marzo alle 11. Subito dopo la cerimonia di apertura, si va in campo con i primi due incontri di singolare, mentre sabato 5 marzo, sempre alle 11, la giornata sarà particolarmente intensa, prima con il doppio e poi con gli ultimi due singolari.

Anche se è un piccolo Paese, l’ambizione e l’impegno non mancano. I tennisti e la Federazione Monegasca di Tennis sono determinati per ottenere il massimo risultato in questa sfida di Coppa Davis. E in aprile sarà ancora grande tennis con il torneo Rolex Monte Carlo Masters, che si giocherà dal 9 al 17.

DONNE E AUTODIFESA, INIZIAZIONE ALLE ARTI MARZIALI

Anche a Monaco ci sono iniziative per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, tra le quali quella dell’Accademia Internazionale di Arti Marziali, che ha deciso di offrire uno stage gratuito di autodifesa in programma sabato 5 marzo allo Stadio Louis II. Per partecipare bisogna aver compiuto almeno 16 anni di età. E’ un corso di iniziazione che unisce autodifesa e kickboxing, presentato da Claude Pouget, che detiene il 9° Dan (I.S.M.A.) ed è titolare del Diploma Superiore di Stato per le Arti Marziali.

TOMÁŠ NETOPIL DIRIGE L’ORCHESTRA FILARMONICA DI MONTE-CARLO

Grande musica all’Auditorium Rainier III. Venerdì 4 marzo alle 20 ci sarà il recital con Daniel Lozakovich alviolino e Alexandre Kantorow al pianoforte, su musiche di Franck, Brahms e Schumann.

Domenica 6 marzo alle 18 è in programma il concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal maestro Tomáš Netopil e al violoncello Thierry Amadi. Il repertorio proporrà brani di Leos Janacek, Bohuslav Martinu e Antonin Dvorak.

Andrea Munari