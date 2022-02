A Monaco è di scena la tutela dell'ambiente

IL PRINCIPE ALBERTO II INTERVIENE AL SIMPOSIO SCIENTIFICO DALL'ARTICO ALL'ANTARTIDE: «THE COLD IS GETTING HOT! »

Giovedì 24 e venerdì 25 febbraio circa cento eminenti esperti e scienziati si sono dati appuntamento (anche a distanza) al Museo Oceanografico di Monaco, per il simposio internazionale “IL FREDDO STA DIVENTANDO CALDO!”. Un’iniziativa di grande importanza per affrontare domande relative a come e quanto velocemente influiscono i cambiamenti nelle regioni polari del nostro pianeta.

Il Principe Alberto II ha preso la parola e rivolgendosi agli esperti ha pronunciato un discorso incisivo e con un messaggio indirizzato anche ai leader dei Paesi del mondo: “Quando si parla di regioni polari prevalgono ancora troppo spesso gli interessi egoistici, una certa indifferenza e calcoli economici miopi.” ha detto il sovrano, sottolineando che è assolutamente necessario agire ora, convincendo l'opinione pubblica mondiale e facendo in modo che tutti che leader e decisori politici siano informati, perché se c’è competenza scientifica si comprende l’urgenza. “Ho notato spesso che la loro inerzia o la mancanza di convinzione era dovuta all'ignoranza delle questioni in gioco, piuttosto che alla cattiva volontà – ha proseguito - Anche se non ho la vostra conoscenza ed esperienza, ho il privilegio di potermi rivolgere a molti decisori politici. Mi sono imposto il dovere di informarli, di allertarli e, se possibile, di convincerli. Come ho fatto in passato, questo è ciò che mi sforzerò di ottenere ancora una volta, grazie al risultato del vostro lavoro e supportandone le conclusioni”.

E’ ormai appurato, purtroppo, che i cambiamenti ambientali nell'Artico e nell'Antartide stanno accelerando, principalmente indotti dalle attività umane che causano il cambiamento climatico. Questi cambiamenti non solo influenzano gli esseri viventi, le comunità locali [artiche] e il funzionamento dell'ecosistema, ma hanno anche un più ampio impatto sul clima e di conseguenza sulla vita di tutto il pianeta.

Il simposio è organizzato dalla Fondazione per l’Ambiente del Principe Alberto II di Monaco (FPA2), dal Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica (SCAR) e dall'International Arctic Science Committee (IASC), in collaborazione con l'Institut Océanographique de Monaco, Fondation Prince Albert Ier, l'International Cryosphere Climate Initiative (ICCI). L'evento è riconosciuto come un'azione della Decade ONU per la Scienza Oceanica al servizio dello Sviluppo Sostenibile.

POLAR PLANET, MOSTRA FOTOFRAFICA A CIELO APERTO

Questa volta è il fotografo Filip Kulisev ad esporre nel viale dei Giardini Saint Martin, sulla Rocca del Principato dove ha sede il Palazzo dei Principi.

Fino a domenica 27 febbraio 2022 i suoi scatti offrono ai visitatori le immagini suggestive di ambienti polari. Un progetto realizzato in collaborazione con Poseidon Expeditions, che presenta 40 fotografie di grande formato. Attraverso il suo lavoro fotografico, Filip Kulisev sensibilizza l'opinione pubblica sui temi legati alla biodiversità e alle risorse naturali. La mostra Polar Planet è organizzata dalla Fondazione Prince Albert II di Monaco (FPA2).

PRIMA EDIZIONE MONACOLLECTE, OGGETTI DA RECUPERARE, RIUTILIZZARE, SMALTIRE

E’ un’iniziativa che guarda ancora una volta all’ambiente e alla solidarietà. Sono coinvolti tutti gli abitanti di Monaco su invito del Governo del Principe e della Società Monegasca di Sanificazione (SMA), in collaborazione con il Comune di Monaco e MC2D. E’ la prima edizione di MONACOLLECTE e ad inaugurarla sarà il Principe Alberto II di Monaco.

L’appuntamento è venerdì 25 e sabato 26 febbraio dalle 10 alle 20, sulla spianata di Port Hercule (ingresso gratuito), il punto d’incontro e di raccolta per ogni cittadino, per depositare tutto ciò che si vuole smaltire, sia per i rifiuti che non possono essere gettati nei contenitori di raccolta differenziata e sia per gli oggetti che possono essere ancora utili. Sono poi le associazioni di beneficenza e di solidarietà ad occuparsi di selezionare ciò che potrà essere riutilizzato, come abbigliamento, giocattoli, libri, apparecchiature informatiche, piccoli elettrodomestici e altro ancora.

Andrea Munari