Monte Carlo festeggia Santa Devota

LE CELEBRAZIONI PER SANTA DEVOTA, PATRONA DI MONACO

Per Monaco, quella di Santa Devota è una delle tradizioni più antiche e che appartiene alla sua storia, tra religione, folclore e credenze popolari. Il 26 e 27 gennaio si sono svolte le celebrazioni in omaggio della Santa Patrona del Principato di Monaco. Presenti il Principe Alberto II con i figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, la Principessa Caroline d’Hannover, Mélanie-Antoinette de Massy e Louis Ducruet.

Uno dei momenti più significativi è l’arrivo della barca simbolica che viene poi bruciata e quest’anno è stato il Principe Jacques, insieme al papà, ad accendere il fuoco. E’ la prima volta che accade, l’erede al trono sta crescendo ed è un altro piccolo, grande passo che ha compiuto lungo il suo cammino di apprendimento, per essere pronto il giorno in cui dovrà raccogliere il passaggio di testimone.

Presenti alle celebrazioni anche le autorità monegasche e per rispettare le regole del protocollo sanitario sono stati annullati i fuochi d’artificio ed imposto il divieto per il pubblico di raccogliere i chiodi rimasti a terra, dopo il rogo della barca.

La Leggenda di Santa Devota è scritta in un documento risalente al Medioevo secondo il quale, Devota (Dévote), giovane cristiana originaria della Corsica, fu martirizzata dal prefetto sotto l’imperatore Diocleziano in una data che potrebbe essere collocata nel 303 o 304. Il suo corpo però, venne trafugato la notte successiva da un fedele, che lo mise su una piccola barca, la quale raggiunse la costa dove oggi c’è Monaco. Devota fu sepolta in una cappella nella valle detta “des Gaumates”, vicino al porto, dove ora sorge la chiesa di Santa Devota. Nel XVII secolo, sotto il principe Honoré II, divenne patrona di Monaco e dal 1874 la tradizione si perpetua ogni anno il 27 gennaio.

LA CONVALESCENZA DELLA PRINCIPESSA CHARLENE E IL SUO MESSAGGIO

La mattina del 27 gennaio, giorno delle celebrazioni di Santa Devota, il Palazzo Principesco ha emesso un comunicato per informare sullo stato di salute della Principessa Charlene e per trasmettere il suo messaggio in occasione di questa importante ricorrenza per il Principato di Monaco.

"La convalescenza della Principessa Charlene sta proseguendo in modo soddisfacente e molto incoraggiante – recita il comunicato - La sua guarigione e il proseguimento delle sue cure odontoiatriche dovrebbero richiedere ancora diverse settimane. Purtroppo, la Principessa non potrà partecipare ai festeggiamenti di Santa Devota. Con il marito, il Principe Alberto II, in occasione di queste celebrazioni si unisce con tutto il cuore ai monegaschi e ai residenti. Non appena la sua salute lo consentirà, sarà con gioia che la Principessa tornerà a condividere con tutti loro momenti di convivialità. Durante questo periodo, la Coppia principesca chiede che la loro privacy e quella dei loro figli continuino ad essere rispettate".

MOTORI D’EPOCA CON IL 24° RALLY STORICO DI MONTE CARLO

Dopo il Mondiale Rally di Monte Carlo ritorna la rievocazione storica. Dal 29 gennaio al 2 febbraio, nelle strade del Principato e dell’entroterra delle Alpi Marittime s’incontrano sport e spettacolo, per un viaggio nel tempo che riporta in strada vetture che hanno legato il proprio nome al mitico rally monegasco. Per gli appassionati di motori è un tuffo suggestivo tra nostalgia ed emozioni.

I numeri: 24a edizione, 257 equipaggi iscritti, 33 nazionalità, 1.758 km da percorrere di cui 450 km in 17 prove speciali.

Ancora una volta l’Automobile Club di Monaco ha fatto le cose in grande, anche per celebrare il ritorno di questo prestigioso appuntamento motoristico dopo due anni di assenza. Nel 2021, a pochi giorni dall’inizio, il rally storico fu cancellato per l’emergenza sanitaria.

Per questa edizione i partecipanti e le vetture sono partiti da tre città europee il 27 gennaio, prima fase dell’evento, per riunirsi nel Principato il giorno successivo: 110 vetture da Milano, 26 vetture da Bad Homburg (Germania) e 121 vetture da Reims (Francia).

La gara vera inizia sabato 29 gennaio con partenza da Monaco alle 6 del mattino per raggiungere Valence, dove scatteranno le prime 4 speciali. Domenica 30 e lunedì 31 gennaio altre 8 prove, mentre martedì 1° febbraio sarà la giornata più intensa, con 3 speciali la mattina e poi ritorno nel Principato per prepararsi alla tappa finale in notturna.

Infatti, anche per le auto storiche le ultime 2 prove cronometrate si svolgeranno sul Colle del Turini. Partenza dalle 21 e ritorno nel parco chiuso, allestito sul porto di Monaco, verso l’una del mattino.

Gran finale, come da tradizione, con la serata di gala e premiazioni la sera di mercoledì 2 febbraio nella Salle des Etoiles del Monte-Carlo Sporting Club.

Andrea Munari