Gli eventi del Principato di Monaco

di Andrea Munari

LE CONQUISTE PACIFICHE DI MONACO



Oltre ad essere interessante è anche molto suggestiva, perché fa comprendere quanto siano stati eccezionali i progetti e i lavori per aumentare la superficie di questo fazzoletto di terra che è il Principato, il che significa da 150 a 202 ettari.

Si tratta dell’esposizione “Conquiste Pacifiche”, che presenta e racconta la storia delle estensioni sul mare. Ci sono immagini che arrivano da importanti archivi cartografici, fotografici, audiovisivi e plastici, oltre a testimonianze di chi ha partecipato a questi progetti di ampliamento, e anche di chi si è poi insediato per viverci. Alcuni esempi sono le estensioni del complesso Sporting Monte Carlo e dei quartieri del Larvotto e di Fontvieille, mentre oggi è in piena attività l’imponente cantiere per realizzare il nuovo quartiere Mare Terra, che copre altri 6 ettari strappati al mare e che verrà ultimato nel 2025.

La mostra “Conquiste Pacifiche” è organizzata dalla Direzione degli Affari Culturali ed è allestita nella Sala delle Esposizioni situata sul Molo Antoine 1°. Resterà aperta fino al 2 gennaio.

TI’OU, ARTISTA E SOMMOZZATRICE IN “SUBLIME VITA MARINA”

S’intitola “Sublime vita marina” l’esposizione presentata da un’artista che è anche una sommozzatrice e ambientalista. Si chiama Ti’Ou e il suo mondo artistico è l’universo marino, che definisce “Il secondo favoloso mondo da scoprire”. Nella hall del Riviera Marriott Hotel, che si trova proprio a fianco dello Stadio di calcio Louis II, espone sino a fine dicembre 15 sculture che rappresentano momenti di vita nel mare. Lavora con argilla, ferro e acqua e poi con tanti colori vivaci. La sua missione è anche quella di sensibilizzare i visitatori per preservare la natura e il mare.

IL MUSEO OCEANOGRAFICO CERCA UN NUOVO TESTIMONIAL

E’ un’iniziativa del Museo Oceanografico, che ha lanciato un casting con l’hashtag #TousOceano. L’obbiettivo è trovare il volto giusto per la prossima campagna di comunicazione, che valorizzerà il legame vitale che unisce Uomo, Oceano e Specie Marine.

Dal 2 novembre scorso, chi lo desidera è invitato a scattarsi o a farsi scattare una foto, imitando un abitante del mare che preferisce.

O'SISTERS DAL VIVO AL GRIMALDI FORUM

Nato da un’idea della DJ e Producer francese Missill, figura chiave nella scena breakbeat transalpina, il progetto O'Sisters unisce artiste di Stati Uniti, Francia, Africa e India. E’ l'incontro di donne e artiste impegnate, che cantano e danno voce ad un messaggio positivo di emancipazione, unità e solidarietà alle donne di tutto il mondo. L’appuntamento fa parte della rassegna Thursday Live Session, in programma al Grimaldi Forum la sera di giovedì 11 novembre. Con costumi a strisce bianche e nere, e completamente psichedeliche, O'Sisters è una miscela di suoni elettronici, percussioni tradizionali e voci coinvolgenti e graffianti. Lo show mescola electro, soul, funk e world music.