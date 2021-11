Golden Foot 2021

C'è grande attesa per scoprire chi sarà il campione insignito quest'anno con l'ambito premio Golden Foot. Le votazioni si sono chiuse e il 29 novembre 2021 a Monte Carlo si svolgerà il Gala di premiazione, organizzato nella Salle d’Or del Fairmont Monte-Carlo.

Nel 2020 il premio fu di Cristiano Ronaldo. Il Golden Foot Award è l’unico premio che si può vincere una volta in carriera e che apre le porte per il solo luogo al mondo, dove i più grandi calciatori di sempre lasciano le proprie impronte per l’eternità: la celebre Champions Promenade nel Principato di Monaco.

Le votazioni si sono svolte sul sito ufficiale www.goldenfoot.com e sono terminate il 31 ottobre. I 10 fuoriclasse selezionati per questa edizione e che hanno compiuto 28 anni di età, sono stati Lionel Messi, Robert Lewandowski, Giorgio Chiellini, Neymar Jr., Mohamed Salah, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Piqué, Karim Benzema, Romelu Lukaku.

Oltre al vincitore saranno presenti grandi campioni del passato, tra i quali Paolo Maldini, Gabriel Batistuta, Günther Netzer e Gabriele Oriali. A loro verrà consegnato il Golden Foot Legend Award, mentre il premio Golden Foot Prestige, istituito nel 2020, ricompenserà un presidente di club in attività, distintosi per i risultati conseguiti con la propria squadra.

La Champions Promenade nel Principato di Monaco accoglie ad oggi le impronte di oltre 90 fuoriclasse del calcio mondiale, tra i quali Maradona, Pelé, Eusebio, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, George Best, Ferenc Puskás, Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio.

Ideato e organizzato da World Champions Club nel Principato di Monaco, il Golden Foot Award è nato nel 2003 e sin dalla prima edizione si svolge sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale.