La storia di Monaco è anche scritta da 15 donne d'eccezione

di Andrea Munari

IL MADE IN ITALY NEL PAVILLON MONACO A EXPO DUBAI, SI PRESENTA AL PRINCIPE ALBERTO II

E’ una di quelle iniziative di cui andare fieri, soprattutto quando si è fuori dall’Italia. La rete di 24 aziende piemontesi, Exclusive Brands Torino (EBT), è nata nel 2011 ed è presieduta da Paolo Pininfarina. Si parla di eccellenze nel tessile, nella tecnologia, nelle strutture ricettive, nell’alta gioielleria, nell’enogastronomia e nell’estetica.

Nel 2019 è stato firmato un accordo tra EBT e Monaco Inter Expo (MIE) per diventare partner ufficiale del Padiglione Monaco (Pavillon Monaco) all’Expo di Dubai.

Venerdì 8 ottobre alle 16, nel Principato, è stato organizzato un incontro tra la delegazione della rete di imprese piemontesi ed il Principe Alberto II, per presentare la linea di prodotti denominata “Limited Edition Expo Dubai 2020”, creata appositamente per l’expo da 14 delle 24 aziende della rete. Questa linea, oltre che visbile nel Bookshop del Pavillon Monaco a Dubai, resterà anche a Monaco nel Mini-Padiglione, che è stato allestito sul porto e voluto per sottolineare la partecipazione del Principato a Dubai.

ANGELA GEORGHIU, UNA STAR ALL’OPERA GARNIER

Venerdì 8 ottobre alle ore 20 nella Salle Garnier, il tempio dell’opera monegasca, va in scena Angela Gheorghiu con un recital dedicato a grandi compositori: Durante, Paisiello, Bellini, Donizetti, Tosti, Respighi, Schumann, R. Strauss, Rachmaninov, Rameau, Martini, Debussy, Massenet, Brediceanu, Stephanescu, Flotow e Satie.

Anghela Gheorghiu è una vera star, il grande successo arrivò nel 1994 per la sua interpretazione ne La Traviata alla Royal Opera House – Covent Garden di Londra e da allora è applauditissima sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Sono passati 6 anni dalla sua ultima volta a Monaco, si esibì per un gala lirico caritativo insieme a Ramon Vargas e Georges Petean. La prima volta fu in L’Amico Fritz con Roberto Alagna nel 1999. L’anno successivo fu ingaggiata dall’Opéra de Monte-Carlo per interpretare Violetta ne La Traviata con un tour in Giappone. Tornò a Monaco nel 2005 nel ruolo di Marguerite in Faust.

LA STORIA DI MONACO E’ ANCHE SCRITTA DA 15 DONNE D’ECCEZIONE

Un omaggio a 15 donne che hanno contribuito in modo esemplare a scrivere la storia del Principato, anche per quanto riguarda l’evoluzione per la parità dei diritti e di uguaglianza. Alcune di queste donne sono le principesse Louise-Hyppolite e Charlotte, e la fu sindaca Anne-Marie Campora. I loro ritratti sono esposti nel roseto Principessa Grâce fino al 15 ottobre.

VIAGGIO IN STAZIONE, LE FOTO A MONACO FRA TRENI E BINARI

E’ allestita fino al 28 ottobre all’interno della stazione ferroviaria di Monaco. S’intitola « Il viaggio in stazione » ed è firmata da Tony Daoulasm che ama particolarmente la fotografia di strada (Street Photography). Sono scatti fatti nel 2020 e raccontano come momenti di quotidianità di gente normale, che si muove all’interno della stazione per lavoro, per piacere o altro, diventano immagini suggestive e artistiche. L’esposizione offre un punto di vista inedito rispetto a ciò che si vede, anche distrattamente e, forse, ciò che non si vede, nonostante la stazione sia un luogo divenuto familiare e frequentato ogni giorno.

OMAGGIO A EUGENIE, IMPERATRICE DI FRANCIA E AMICA DEL PRINCIPATO

La storia non va dimenticata, come dimostra l’inaugurazione di un busto che ritrae l’Imperatrice Eugenie (o Eugenia), in occasione del centenario dalla scomparsa, avvenuta nel 1920.

Fu imperatrice dei francesi dal 1853 al 1870, a seguito del suo matrimonio con Napoleone III. Fu l'ultima sovrana di Francia e fu una grande amica e vicina di casa del Principato di Monaco. Il busto a lei dedicato è posizionato sul Rocher, dove ha sede il Palazzo dei Principi, proprio sopra Fort Antoine. La cerimonia è in programma sabato 9 ottobre alle 11,30, in presenza del Principe Alberto II e del Principe Jean-Christophe Napoleone Bonaparte, discendente della famiglia.