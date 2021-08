Gli eventi del Principato di Monaco: i vincitori della Palermo-Monte Carlo, il mese della nautica e il salone Internazionale d’Arte Contemporanea ART 3F

di Andrea Munari

YACHT CLUB DI MONACO: PREMIAZIONI PER LA 16a PALERMO-MONTE CARLO

E’ stata la settimana di una classica del mare. L’anno scorso era saltata, ma quest’anno tutti i partecipanti hanno ritrovato il piacere della sfida per la 16a edizione. Gran bella atmosfera giovedì sera 26 agosto allo Yacht Club di Monaco, dove si è svolta la cerimonia di premiazione e poi tutti in relax con cocktail e cena. Sul gradino più alto del podio è salito l’equipaggio monegasco capitanato da Guido e Adalberto Miani con lo skipper Furio Benussi, che ha chiuso la regata con il tempo reale di 59 ore, 3 minuti e 8 secondi, a bordo di Arca SGR, imbarcazione di 100 piedi, 28 tonnellate e 19 membri d’equipaggio. Complimenti a loro, ma anche a tutti i partecipanti della Palermo-Monte Carlo, perché c’è stata una presenza di grande qualità e gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro per consentirne lo svolgimento.

SETTEMBRE, IL MESE DELLA NAUTICA NEL PRINCIPATO

Alcune anticipazioni sui grandi appuntamenti della stagione nautica. Dal 8 al 12 settembre lo Yacht Club di Monaco presenta la 14° edizione di Monaco Classic Week - La Belle Classe, prestigioso appuntamento che riunisce nel porto monegasco le più belle imbarcazioni d’epoca. Dal 22 al 25 settembre è in programma il Monaco Yacht Show, salone internazionale che presenta le ultime novità per quanto riguarda lo yachting di lusso. Non solo imbarcazioni da sogno, ma anche tutto ciò che serve per farle navigare.

ARTE CONTEMPORANEA PER TUTTI

Dal 27 al 29 agosto si svolge la seconda edizione del salone Internazionale d’Arte Contemporanea ART 3F. E’ aperto a visitatori, appassionati e collezionisti dalle 10 del mattino ed è allestito nel Palatenda di Fontvieille. Sono presenti negli stand artisti affermati, pittori, scultori, fotografi, ma anche nuovi e promettenti talenti, perché questo salone vuole essere prima di tutto un luogo dove l’arte sia accessibile a tutti e poi una vetrina che rappresenti la creatività artistica del momento.

