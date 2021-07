L'omaggio a Ennio Morricone, Zucchero in concerto e il gala per Fight Aids: gli eventi di Monte Carlo

Stefano Di Battista Quartet: omaggio a Morricone

Venerdì 23 luglio alle 21.30 nel teatro all’aperto di Fort Antoine, concerto di Stefano Di Battista Quartet con 'Morricone Stories', titolo dell’ultimo album e un omaggio al grandissimo maestro e premio Oscar Ennio Morricone. Ricordiamo che, oltre ad aver collaborato in più di un’occasione, Stefano Di Battista era legato a Morricone da una profonda amicizia.

Zucchero torna a suonare nella Salle des Etoiles

I concerti dello Sporting Summer Festival 2021, inaugurati da Jamie Cullum, ospite musicale venerdì 16 luglio al Gala della Croce Rossa Monegasca, proseguono domenica 25 luglio con il secondo appuntamento. Grande protagonista è Zucchero, e per il grande artista italiano, si tratta di un ritorno nel Principato.

La Principessa Stephanie di Monaco al gala per Fight Aids

Il secondo gala dell’estate è sempre a scopo benefico e a fare gli onori di casa, questa volta, è la Principessa Stephanie di Monaco.

E’ lei la presidente dell’Associazione Fight Aids Monaco e sabato 24 luglio, sempre nella Salle des Etoiles, è in programma una serata speciale. Per la musica c’è un tributo agli ABBA e per raccogliere fondi è in programma anche una lotteria con un premio in palio: un trench in raso firmato Alter Designs, che è il marchio fashion, ecologico e unisex, creato da Pauline Ducruet, la figlia della Principessa Stephanie.

La danza torna protagonista

Al Grimaldi Forum venerdì 23 e sabato 24 luglio alle 19, nella prestigiosa Salle des Princes vanno in scena il balletto "In Memoriam", firmato dal coreografo Sidi Larbi Cherkaoui e poi una sorta di incontro tra danza sulle punte e tarantella pugliese con "Core Meu" di Jean-Christophe Maillot, che è il direttore e coreografo della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Con le sue creazioni, Maillot ama sempre sorprendere il pubblico.

Ha riaperto il club Jimmy’z

Locali notturni a Monaco di nuovo in attività dopo il via libera delle autorità monegasche. Da giovedì 22 luglio ha riaperto anche il Jimmy’z, che qui è il club per eccellenza, e si aggiunge ad altri famosi ritrovi, come il Twiga Monte-Carlo di Flavio Briatore e il Buddha Bar Monte-Carlo.

Per entrare ci sono naturalmente le regole da rispettare: prenotazione obbligatoria e avere con sé il pass sanitario da presentare all’ingresso. Controlli rigidissimi.

di Andrea Munari