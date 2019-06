Kate Middleton ha una rivale? Scopri chi è Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley

Kate Middleton ha una rivale? Alcuni voci indiscrete affermano di sì. Si tratterebbe di Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, un tempo tra le migliori amiche di Kate.

Rose Hanbury è una ex modella, ai tempi considerata addirittura la rivale di Kate Moss. Nel 2009 Rose ha sposato David Rocksavage, Marchese di Cholmondeley, dopo un fidanzamento lampo. I più maliziosi fanno notare che il marchese ha 23 anni in più di Rose.

Ma Rose non è un'arrampicatrice sociale, come potrebbe apparire a un'analisi superficiale. La nonna materna (Lady Elizabeth Longman, figlia del decimo Conte di Cavan ) era intima amica della Regina Elisabetta fin dall'infanzia ed è stata sua damigella di nozze. E' stata invitata al matrimonio di Kate e del Principe William e ad altri importanti eventi di corte, con un ruolo di primo piano.

Il Marchese di Cholmondeley possiede una proprietà (valore 112 milioni di sterline) di cui fa parte il Cholmondeley Castle e vive con la moglie Rose a Houghton Hall, non distante dalla dimora di campagna di Kate e del Principe William, ad Anmer Hall. I Marchesi sono da sempre nella ristretta cerchia di amici dei Duchi di Cambridge nel Norfolk.

L'amicizia tra Kate e Rose adesso sembra però venuta meno. Il tabloid Sun ha pubblicato le rivelazioni di una fonte anonima, secondo cui «è risaputo che Kate e Rose hanno avuto una terribile frattura, erano vicine, ma non è più così... William vorrebbe portare la pace, ma le due coppie non possono continuare a essere amiche». Il motivo scatenante della rivalità? Il Principe William, secondo i più maliziosi. Ma fonti da Palazzo hanno fatto intendere di non dar adito a pettegolezzi simili.

Rose Hanbury è stata comunque tra gli ospiti invitati alla cena in onore di Trump a Buckingham Palace.

(foto Getty Images)