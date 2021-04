13 aprile: Giornata del Bacio

Il 13 aprile è la Giornata Internazionale del Bacio. La festeggiamo mostrandovi 5 indimenticabili baci... tratti da opere d'arte e accompagnati da 5 splendide canzoni dedicate proprio ai baci.

"Il Bacio”, Francesco Hayez: considerato uno dei simboli dell’arte romantica, raffigura due innamorati che si baciano appassionatamente. Il dipinto è stato realizzato nel 1859 ed è disponibile in quattro versioni, tutte diverse tra loro.

“Der Kuss”, Gustav Klimt: l’artista ha ritratto sé stesso e una donna – di cui non si conosce l’identità precisa – abbandonati in un lungo e tenero bacio. Il “Der Kuss” è conosciuto in tutto il mondo ed è uno dei lavori più conosciuti del pittore austriaco.

“The Kiss”, Edvard Munch: esposto al National Museet for Kunst di Oslo, ritrae due figure che si uniscono in un bacio appassionato. Esprime la paura e il desiderio di amare.

“L’anniversaire”, Marc Chagall: l’opera ritrae l’artista e la sua prima moglie, Bella Rosenfeld, sospesi in aria ma uniti in un toccante bacio. Al momento il dipinto si trova al MoMa di New York.

“The Kissing Coppers”, Banksy: realizzato su un muro vicino a un pub di Brighton, raffigura due poliziotti che si baciano. Nel 2008 l’opera è stata sostituita da un fac-simile perché l’originale è stata venduta all’asta ad un compratore anonimo di Miami.

Sade - Kiss Of Life

La canzone è tratta dal quarto album in studio dell'artista, "Love Deluxe" ed è tra le più apprezzate della star.

Prince & The Revolution- Kiss

La canzone, del 1986, è tratta dall'album "Parade" ed è stata il terzo singolo numero uno di Prince, dopo "When Doves Cry" e "Let's Go Crazy". Durante i concerti, il pubblico amava cantarla con l'artista. E persino Julia Roberts in "Pretty Woman" la canta mentre è nella vasca da bagno con il walkman.

Bryan Ferry - Kiss And Tell

E' il secondo singolo dall'album "Bête Noire" del 1988 e appare anche nel film "Bright Lights, Big City", tratto dal celebre romanzo di Jay McInerney "Le mille luci di New York". Nel video appaiono la modella e il musicista Chester Kamen (fratello di Nick Kamen).

George Michael - Kissing A Fool

La canzone è il settimo e ultimo singolo tratto dal primo album solista di Michael, "Faith". Michael Bublé nel 2003 ne ha realizzato una cover.

George Benson - Kisses In The Moonlight

E' il singolo più amato tratto dall'album "While the City Sleeps..." del 1986. Un disco ricco di prestigiose collaborazioni, da Paulinho da Costa a Marcus Miller and Narada Michael Walden, oltre a like Kenny G e Randy Jackson.

(Foto Getty Images)