Capodanno in radio: le foto più belle

E' stato il Capodanno più radiofonico d’Italia. Giovedì 31 dicembre alle ore 21.00 microfoni e riflettori si sono accesi su una serata straordinaria, con le canzoni più belle del 2020, tanti ospiti, collegamenti da Miami, Monte Carlo, Courmayeur e gli auguri da tutta Italia.

A Milano, a condurrei in studio e sul palco sono stati Tamara Donà di Radio Monte Carlo, Lucilla Agosti di R101, Daniele Battaglia di Radio 105 e Davide Berton di Radio Subasio.

Tanti gli ospiti: tra loro Negramaro, Tiziano Ferro, Gaia. E non sono mancati gli speciali auguri in musica di Nick The Nightfly e l'irresistibile sketch di Andro Merkù.

L’intera serata, in diretta a reti unificate (Radio Monte Carlo, Radio 105, R101 e Radio Subasio) è stata trasmessa anche su Radio Monte Carlo Tv e sui canali 716 di Sky e 67 di TVsat.

Nel corso della serata si è anche sostenuta la campagna di raccolta fondi di Mediafriends e Banco alimentare, “Alimentiamo la speranza”, per rafforzare l’azione di supporto a tante strutture caritative che offrono aiuto alimentare a persone e famiglie in difficoltà, aumentate soprattutto in questo periodo: www.bancoalimentare.it/it/mediafriends