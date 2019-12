2019: ecco le indimenticabili celebrità che ci hanno lasciato

Niki Lauda, Andrea Camilleri, Karl Lagerfeld, Luke Perry, Doris Day... Sono tra le celebrità che purtroppo ci hanno lasciato nel 2019. Li ricorderemo per sempre, con tutta la loro gioia di vita, il loro stile, le loro performance e le loro opere, che ci hanno davvero toccato il cuore. Ecco chi è andato via. Lasciandoci però un ricordo indelebile.

Lee Radziwill, 15 febbraio 2019

Era la sorella minore di Jackie Kennedy, raffinata celebrità, interior designer e amica del celebre scrittore Truman Capote (autore di "Colazione da Tiffany"). Era principessa, avendo sposato il Principe Stanislaw Albrecht Radziwill.

Karl Lagerfeld, 19 febbraio 2019

La sua scomparsa è stata un vero shock per il mondo della moda e non solo. Il direttore creativo di Chanel e di Fendi aveva segnato lo stile con il suo carattere di ferro e le sue intuizioni geniali.

Marella Agnelli, 23 febbraio 2019

La Principessa Marella Caracciolo di Castagneto, moglie di Gianni Agnelli, era un'icona di bellezza e di stile. Non solo celebrità: Marella Agnelli era anche collezionista d'arte e abile designer.

Luke Perry, 4 marzo 2019



A rendere celebre l'attore, scomparso all'improvviso a 52 anni, il ruolo di Dylan McKay nella serie tv "Beverly Hills 90210".

Jean-Louis David, 3 aprile 2019



Era il maestro dell'hair style e con le sue acconciature aveva segnato i tempi. Nativo di Grasse, aveva 85 anni.

Doris Day, 13 maggio 2019

Una delle attrici più amate d'America (e del resto del mondo). Indimenticabili i suoi film degli Anni Sessanta, tra cui "L'uomo che sapeva troppo", di Alfred Hitchcock.

Niki Lauda, 20 maggio 2019

Il grande pilota di Formula1 aveva già sfidato la morte nel terribile incidente che lo coinvolse il 1 agosto del 1976. Indomabile, pur se sfigurato dalle fiamme del rogo della sua monoposto, Lauda fondò persino una compagnia aerea. Ci ha lasciato a 70 anni.

Franco Zeffirelli, 15 giugno 2019

Cinema, teatro, televisione: il grande regista Franco Zeffirelli aveva lasciato il suo segno ovunuqe. Aveva diretto star come Liz Taylor e Richard Burton, conquistato le platee tv con "Gesù di Nazareth". ed era stato insignito dalla Regina Elisabetta del titolo di Cavaliere dell’Ordine dell’Impero britannico.

Andrea Camilleri, 17 luglio 2019

A lasciarci, creando un vuoto incolmabile, è stato anche il papà del Commissario Montalbano, il celebre personaggio dei romanzi (e poi della tv). Artista dall'ironia e dalla cultura vastissima, Camilleri è stato rimpianto dal suo enorme pubblico internazionale.

Luciano De Crescenzo, 18 luglio 2019

Doveva fare l'ingegnere e diventò autore, sceneggiatore, scrittore, attore e comico, noto per personaggi come il professore Bellavista.

Rutger Hauer, 19 luglio 2019

L'attore di origini olandesi ha legato il suo nome (e il suo ricordo) a personaggi come l'indimenticabile replicante di "Blade Runner", il protagonista de "La leggenda del santo bevitore" di Ermanno Olmi e il cavaliere leale di "Lady Hawke".

Peter Lindbergh, 3 settembre 2019

Il grande fotografo aveva ritratto e reso celebri con i suoi scatti personaggi come Christy Turlington, Linda Evangelista, Kate Moss, Cindy Crawford, Naomi Campbell.

Marie Fredriksson dei Roxette, 10 dicembre 2019

Indimenticabile la sua voce in "It Must Have Been Love", che accompagnava anche la colonna sonora del film "Pretty Woman". Marie Fredriksson è andata via a 61 anni, dopo aver lottato a lungo contro la malattia.

(Foto Getty Images)