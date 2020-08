Omaggio a Lady Diana

Lady Diana Spencer, Principessa del Galles, era nata il 1 luglio del 1961. Il 29 luglio del 1981 aveva sposato l'erede al trono d'Inghilterra, il Principe Carlo, con un matrimonio che fu definito "da favola" e che fu trasmesso in mondovisione (ben 750 milioni di persone si emozionarono in tv vedendola nel suo abito da sposa color avorio, con strascico di sette metri, mentre pronunciava il sì). Madre dei Principi William e Harry, non ebbe un matrimonio felice. Nel 1992 fu comunicata ufficialmente la notizia della separazione della coppia principesca, seguita dal divorzio nel 1996.

Il 31 agosto 1997 Lady Diana trovava la morte a Parigi, nel tragico incidente nel tunnel dell'Alma.

Regina di cuori

Nel corso di un'intervista con la BBC del 20 novembre 1995, rispondendo al giornalista Martin Bashir, la Principessa si pronunciò riguardo le infedeltà del marito con Camilla Parker Bowles, affermando «Eravamo in tre in questo matrimonio, un po' troppo affollato» e, riguardo ai suoi progetti futuri, pronunciò la storica frase: «Mi piacerebbe essere la regina nei cuori delle persone».

Candle In The Wind

Lady Diana fu davvero la regina dei cuori. Dedita con vera passione (e non come obbligo che tocca ai componenti della famiglia reale) alle cause umanitarie, si era distinta nella lotta contro l'AIDS e in quella contro le mine antiuomo. La sua tragica fine, il 31 agosto 1997, a causa di un incidente automobilistico nel tunnel parigino del Pont de l'Alma, insieme al compagno Dodi Al-Fayed, fu pianta da milioni di persone nel mondo. A Londra, nel corso dei solenni funerali che la Regina Elisabetta concesse su pressione del Governo, tre milioni di cittadini britannici affollarono le strade e due miliardi di spettatori seguirono le esequie in diretta tv. Durante la cerimonia, Elton John cantò per lei "Candle In The Wind".

Il prestigioso settimanale Time nel 1999 ha inserito Lady Diana nella lista delle cento personalità più influenti del XX secolo.