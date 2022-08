Kate o Meghan: chi fa meglio l'inchino? Le foto

Sapersi inchinare con grazia è un'abilità squisitamente reale. E chi reale non è per nascita, come se la cava con gli inchini alla Regina Elisabetta? Se inizialmente Kate Middleton sembrava non avere rivali, anche Meghan Markle aveva mostrato di sapersi inchinare a dovere.

L'inchino si chiama curtsy e tutte le signore devono eseguirlo al cospetto della Regina Elisabetta o di un membro della famiglia reale più alto in grado rispetto alla loro posizione.

Per inchinarsi correttamente bisogna piegare le ginocchia verso l'esterno spostando indietro un piede. E' fondamentale che le ginocchia non siano mai dritte in avanti. Era più facile e più elegante farlo con le lunghe gonne d'altri tempi, perché appunto la veste non permetteva di capire se le gambe fossero in posizione corretta.

Nella nostra gallery, una serie di esempi di inchini reali. A voi stabilire chi è il personaggio più abile, guardando le foto...

(foto Getty Images)