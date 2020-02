7 frasi d'amore da dedicare al proprio partner a San Valentino

Un regalo, un fiore, una cena: non importa che forma abbia, a San Valentino quel che conta è il pensiero che ognuno dedica al proprio partner. Ma non solo idee romantiche e gesti galanti: a rendere speciale la serata degli innamorati sono anche le parole, siano esse sussurrate all'orecchio o scritte su un biglietto. Data la loro importanza, qualche suggerimento, per lei e per lui, è sempre prezioso.