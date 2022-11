Novembre con Radio Monte Carlo VIP Lounge

Il mese di novembre offre il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di novembre:

4 novembre 2022: David Morales

David Morales, di origini americane, ha iniziato nei club più famosi di New York negli anni 80 ed è stato premiato nel 1998 con il Grammy Award come miglior remixer, trasformando molti brani pop in hit ballabili, adatti ai club. E’ noto in Italia per aver partecipato anche alla trasmissione TOP DJ in onda su Italia 1. Si è esibito in moltissimi club in tutto il mondo, incluse numerose presenze ad Ibiza in club del calibro del Pacha e Space. Ha remixato e prodotto oltre 500 pubblicazioni per artisti come Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson, Janet Jackson, Eric Clapton, Pet Shop Boys, U2, Whitney Houston e Jamiroquai.

11 novembre 2022: Nice7

NiCe7 sono Nicola Daniele e Cesare Marocco. Il loro sodalizio artistico è nato nel in 2005. La loro "Point" è stata premiata come miglior traccia tech-house nel 2011, Beatport Music Awards.

18 novembre 2022: Riva Starr

Riva Starr è il nome d'arte del dj e produttore Stefano Miele,con base a Londra. ' proprietario delle etichette Snatch! Records e Brock Wild, si è esibito a Glastonbury e al Fuji Rock; ha aperto lo show di Jamiroquai a Ibiza e collaborato con artisti come Horace Andy, Groove Armada e Jocelyn Brown. Tra i suoi successi, "The Loft EP" e “The Wickedest Sound”.

25 novembre 2022: Davide Squillace

Dj e produttore italiano nato a Siena e cresciuto a Napoli, è tra i più attivi sulla scena musicale, in continuo movimento creativo. Attualmente, dopo alcuni soggiorni londinesi, risiede a Barcellona. Ha collaborato con celebri etichette e fondate anche le sue: Sketch, Minisketch, Hideout e Titbit. E' stato dj resident al Circo Loco di Ibiza, dove continua spesso a suonare ed è stato in tour con Matthias Tanzmann e Martin Buttrich (Better Lost Than Stupid). Nel 2012 ha creato This and That Lab, piattaforma per sviluppare progetti di musica, video-arte, design, moda e scrittura. Davide ha anche collaborato con il noto stilista Marcelo Burlon e creato l'idea degli eventi artistici multimediali Blender, che hanno debuttato nel 2015 ad Art Basel.