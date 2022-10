Ottobre con Radio Monte Carlo VIP Lounge

Il mese di ottobre offre il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di ottobre:

7 ottobre 2022: Milk & Sugar

Milk & Sugar è il nome scelto dai dj e producer tedeschi Michael Kronenberger e Steffen Harding. Tra le loro hit, i remix di "Love Is in the Air" di Paul Young e "What Is Love" di Howard Jones, "Higher & Higher","Let the Sun Shine". Hanno anche remixato "Corner of the Earth" per Jamiroquai, "C'mon Get Up" per Janet Jackson e "My Way" per Usher.

14 ottobre 2022: Diego Broggio

DJ e produttore, celebre per vare dato vita ai DB Boulevard. Inizia la sua carriera inizia nelle prime radio libere di Padova ed è poi dj nelle più famose discoteche del veneto. Nel 1991 crea la BBS Comunication, agenzia di gestione e management di discoteche. Il suo successo più noto è "Point of VIEW"

21 ottobre 2022: La Santa

La Santa è nata a Madrid, è una dj eclettica e produttrice di musica moderna. La Santa è stata influenzata da musica classica, jazz, bossa nova, soul e world music. Questa fusione di culture le ha permesso di fonderle in DJ set in cui libera tutta la sua energia per la musica, attraverso vibrazioni anche spirituali, in continua evoluzione.

28 ottobre 2022: DJ Chus

Arriva dalla Spagna arriva il talentuoso DJ Chus, noto per le sue produzioni house. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni ed è stato tra i dj resident del club Kadoc in Algarve. Nel 2001 ha dato vita, con il dj e produttore Pablo Ceballos e il manager Carlos Caliço la casa discografica Stereo Productions.