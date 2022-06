Elton John e il gran trionfo dello show di Milano

Elton John si è esibito il 4 giugno allo stadio San Siro di Milano (Radio Monte Carlo è stata Radio ufficiale) in uno show di dure ore e mezza, memorabile per entusiasmo, energia e commozione. Si trattava dell'unica e ultima data italiana del Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour dell'artista , che aveva anche annunciato come dopo questa serie di show il suo ritiro dai palchi sarebbe stato definitivo. Un saluto, dunque, a tutti i fan di ogni età accorsi ad applaudirlo.

Pur di suonare a Milano, Elton ha perfino "tradito" la Regina Elisabetta: lo show italiani era infatti in calendario il giorno stesso del grande concerto per celebrare il Giubileo di Platino della Sovrana. Per l'occasione, Elton ha inviato a Londra un bellissimo video in cui esegue "Your Song".

La festa è stata dunque tutta a Milano. Elton aveva già suonato in città, al Vigorelli nel 1973 e anche al MediolanumForum di Assago nel 2014, ma mai a San Siro.

Durante lo show, tante le grandi hit intonate dall'artista, da “Candle in the Wind” a “Crocodile Rock”, da “Your Song” a “Rocket Man”. Elton ha anche eseguito “Border Song”, ricordando Aretha Franklin e dicendo: “È quella che mi ha più influenzato sul mio modo di suonare il piano ed era una donna e artista meravigliosa”.

Tra i bis, “Goodbye Yellow Brick Road”. e anche l'ultimo successo “Cold Heart”. Tra i fan c'è anche stato chi ha preso coraggio e ha fatto la sua proposta di matrimonio durante l'evento. Sui maxischermi del palco intanto scorrevano immagini del live e della carriera di Elton.

La scaletta:

Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don’t Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

Cold Heart (Pnau Remix)

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road

Don’t Go Breaking My Heart